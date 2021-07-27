شاهد.. فتاة تتهم اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأت يوتيوبر مصرية تدعى “سما محمد “رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية باتهامها لليوتيوبرز أحمد حسن بالتحرش بها أثناء دخولها في محادثة معه عبر الإنترنت، وأثار المقطع حالة واسعة من الجدل بعدما نشرته الفتاة على قناتها بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ووجهت إليه اتهامات بالتحرش بها خلال الفيديو.

وتحدثت الفتاة، خلال الفيديو، عن بداية القصة عندما كتب أحمد حسن “بوست” يطلب فيه فتاة لتقوم بدور البطلة في فيلم قصير على أن يكون عمرها من 20 سنة حتى 35 سنة، مشيرة إلى أنها تواصلت معه عبر “الشات”، وطلب منها إرسال صور لها، مؤكدة أنها عندما أرسلت عدة صور خاصة بها له، وتفاجأت برد فعله.

وكشفت الفتاة عن تفاصيل تعرضها للتحرش قائلة: “هو رد وقولتله انا 19 سنة ينفع؟، قالي مش مشكلة تمام وابعتي صورك بعتله صوري بدل ما يقولي هتقابليني في مكان عام، قالي انتي جسمك حلو ويعتبر اتحرش بيا لفظيا، فأنا لما لاقيت الكلمة دي قولت لا أنا هجرجره في الكلام تاني، وكل حاجة تبقى واضحة، بعتلي رقمه واتساب وكلمته وبدأت المحادثة من هنا وبعد كده كلمته”.

وتابعت:”قالي ابعتيلي صورك بالكات فبعت قولت يمكن عايز يشوف من كذا اتجاه، فقالي انتي جسمك أبيض من حياتي، بعد كده قعد يقولي ابعتيلي صورك واتصوري ليا أنا صور خاصة وأنا رفضت، وبعدين قالي تعالي أقابلك، ولما سألته هنتقابل بكرة؟ في مكان عام؟ قال لا النهاردة ومش هينفع في مكان عام، وقالي عنوان فيلته وقالي هتكون فاضية النهاردة، ومستعد أبعتلك أوبر ياخدك ويرجعك، وأنا رفضت”.

أشارت سما محمد أنها علمت أن زينب زوجة أحمد حسن، كانت تجري تصوير إعلان دعائي لأحد مراكز التجميل في نفس اللحظة التي كان يحاول فيها زوجها استدراجها لمنزلهما.

أردفت اليوتيوبر كاشفة عن باقي التفاصيل، أن حسن عرض عليها الذهاب للمنزل، فاكملت حديثها معه قائلة: “أنت عايزني عشان تعمل فيا مقلب من مقالبك انت وزينب” ليرد نافياً أن الأمر لا يتعلق بالمقالب.

أوضحت سما محمد أن شقيقتها كانت ترفض تصويرها للفيديو المسيء لأحمد حسن، لافتة إلى أنها تحذر أحمد حسن من كونه لديه جمهور من الأطفال وأنه لا يصح هذه التصرفات.

وأكدت أنها أرسلت رسالة لزينب زوجة أحمد حسن تسألها فيها عن مدى إخلاص زوجها، لتؤكد الأخيرة أنه مخلص لها.

ونوهت سما محمد أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسن، و ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضده بعد التحرش بها، وستقدم محادثاته التي تحرش بها فيها مرفقة برسالة صوتية يؤكد لها فيها أنه أحمد حسن.