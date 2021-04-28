شاهد.. غادة عبد الرازق تتحول إلى نسخة من مايا دياب

المستقلة/- منى شعلان/ فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها بالظهور بنيو لوك غير تقليدي، ضمن أحداث مسلسلها” لحم غزال”، والذى يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني لعام 2021.

حيث نشرت غادة عبد الرازق عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، فيديو لها وهي ترتدي باروكة شعر أشقر وتنورة قصيرة وبلوزة من الجلد، حتى شبهها الكثير من متابعيها بالنجمة اللبنانية مايا دياب.

“لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة،بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

 

 

 

 

 

 

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