شاهد.. صراع بين أحمد السقا وأمير كرارة في “نسل الأغراب”

المستقلة/- منى شعلان/ طرحت الشركة المنتجة للمسلسل المصري ” نسل الأغرب” للنجم أحمد السقا ، البرومو الرسمي للعمل الدرامي ، الذي من المقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني المقبل.

وسيطرت أجواء الانتقام بين الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومشاهد القتل والحرق على برومو مسلسل “نسل الأغراب” ومن المقرر عرض المسلسل حصريا على قناة ON الفضائية.

يذكر أن مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التليفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة “هروب اضطراري” قبل عامين.

‏”نسل الأغراب” يشارك في بطولته مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.