شاهد.. سعد الصغير يوبخ بسمة وهبة وينسحب من الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ انسحب المطرب الشعبي المصري سعد الصغير، من برنامج “العرافة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة ‘المحور”، بعد أن رفض عرض إحدى الفيديوهات له على الهواء.

وعلى الرغم من أن الإعلامية وعدته بعدم عرضه، إلا أنه صمم على الانسحاب من البرنامج، قائلًا: “كله إلا الفيديو ده، ده فيها خراب، كله كوم والفيديو ده كوم تاني، الفيديو ده يضيع مستقبلي”.

كما انفعل المطرب المصري ، على بسمة وهبة، قائلًا: “حرام عليكي، أنا عندي عيال، أنا همشي ومش عاوز حاجة، ده خراب بيوت”، وخلع المايك من ملابسه، كما خلع القميص الذي كان يرتديه فوق التيشرت وغادر الاستوديو منفعلا، وأنهت الإعلامية الحلقة بعدها على الفور.

على جانب آخر اعتذر سعد الصغير عن التصريحات التي أطلقها عن تقليد الفنان عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة في الاستعانة بفرقة استعراضية أثناء الغناء، وأن له فضل كبير على الفنان محمود الليثي والفنانة أمينة.

وقال سعد خلال نفس اللقاء، إن الإعلامي العراقي نزار الفارس هو من خدعه واستفزه لإطلاق مثل هذه التصريحات، وكشف أنها كذب ولا أساس لها من الصحة.

واعتذر عن جملة التصريحات قائلًا :“أنا بعتذر لشاكوش وحمو بيكا وأستاذ عبدالباسط وشيبة“.

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