شاهد.. زينب العسكري تنضم لتطبيق “تيك توك” 

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، عن انضمامها إلى منصة الفيديوهات الشهير “تيك توك”، حيث قامت بنشر فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، أعلنت فيه أن هذا حسابها الرسمى.

وظهرت العسكري خلال أول فيديو لها وهي تؤدى شخصيتها الشهيرة “مشاعل الشريرة” التي جسدتها في بدايتها الفنية من خلال مسلسل “دمعة عمر”.

وقالت العسكري إنها تعيد تلك الشخصية إلى الجمهور من خلال تطبيق “تيك توك”، بناء على مطالب وصلتها من الجمهور، مؤكدة أنها قررت تلبية رغبة الجمهور، والعودة بتلك الشخصية في التطبيق، وطلبت منهم إضافتها ومشاهدة المقاطع التي ستنشرها.

وفى سياق آخر احتفلت الفنانة البحرينية زينب العسكري بـ استقرار حالة والدتها الصحية وشفائها من فيروس كورونا المستجد، ونشرت النجمة البحرينية فيديو قصير، ظهرت فيه وهي تقبل كتف والدتها وتحنو عليها برفق.

وأرفقته بتعليق قائلة:” ألف الحمد لله على سلامة أمي الغالية.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم.. أن يمتعها بـ الصحة والعافية.. أحبابي إن قلت شكراً فشكري لن يوفيكم حقكم.. شكراً لدعواتكم الصادقة.. شكراً لكم على ما قدمتموه لي من أحاسيس صادقة نابعة من قلوبكم.. حفظكم الرحمن ولا حرمني الله منكم.. أخوة وأخوات.. أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بـ الصحة والعافية.. ودام الله عطائكم وأسعد قلوبكم الجميلة”.