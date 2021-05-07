شاهد.. ريهام سعيد لـ حسن شاكوش: انت مش راجل.. والأخير: شفت حاجات ماتتحكيش

المستقلة/- منى شعلان/ أثار مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، جدلًا واسعًا بعد خروجه في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، رد خلاله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ضده في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

حيث عرض فيديو لريهام سعيد وهي تشكره لأنه غنى لها في عيد ميلادها، كما حكى عن الواقعة التي ذكرتها في البرنامج وأنه رفض الغناء في حفل تخرج ابنها وطلب أموالا كثيرة.

وقال: “في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي طلبتني أني أروح أحضر الحفلة وأكون موجود مع أولادها وأصحابهم، أنا كنت في الفترة دي في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات”.

وأضاف، “الأستاذة ريهام طلبتني علشان الحفلة وقولتلها أني محترم قرار النقابة”، مشيرا إلى أنه طلب منها ألا تقوم بأي دعاية، لترد عليه أنه سيذهب إلى هناك ويلتقي بأولادها وأصدقائهم ولن يغني فقط يلتقط صور معهم.

وأكمل، “مؤكدا أنه طلب منها مبلغ 30 ألف جنيه، فقالت له “هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية أخذت 10 آلاف جنيه وأديتهم لفرقتي”.

وتابع موضحا أنه عندما ذهب اكتشف أنها قامت بدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي وكان عدد الحضور كبيرا، حتى أن الأمن رفض دخوله المكان حتى لا يحدث أي شغب، قائلا: “هي قالتلي أن المكان فيه 20 شخص، لكن لقيت في حوالي 300 شخص”، مضيفا أنه اتصل بها وأخبرها أنه لن يتمكن من دخول الحفل.

وأختتم كلامه قائلا: “أنا بقى لما روحت شفت حاجات مش هينفع اتكلم فيها ولا أحكي عنها حاجة، وأنا مخدتش منها جنيه، مشيرا إلى أنها بعد ذلك اتصل إعداد برنامجها به ليظهر معها لكنه رفض”.

لترد عليه ريهام، من خلال نشر صورة مرحاض على حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”، معلقةً عليها: ” هو انا ملقتش صوره تناسبك اكتر من دي انا مهذبه و محترمه ومتربيه لغاية اولادي مابشوفش قدامي يا جربوع لما تبقي واحده هي اللي بتحركك عشان تدخل في اعراض الناس تبقى مش راجل، كل الي بتقوله كدب يا واطي بس هي مش غلطتك هي غلطه الي طلعك من البكابورت بس اصل العربيات مبتعملش ناس محترمه الواطي هيفضل واطي و هي غلطتي من الاول الإجراءات القانونية كلها هتتاخد فورا عشان تبقي تحكيلنا على الي شفته و انت اصلا مدخلتش”.

وفى هذا السياق، أعلن “شاكوش”، مقاضاة ريهام سعيد، معلقاً على المنشور الذي أعاده من جديد بقوله: “ردي على الكلام دا بالقانون لان احنا في بلد القانون”.

كانت الإعلامية ريهام سعيد قالت خلال حلولها ضيفة ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” أنها طلبت من حسن شاكوش الغناء في حفل أقامه أولادها في الساحل الشمالي بعد عودتهم من الخارج، فوافق لكن مقابل الحصول على مبلغ كبير من المال : “قلت له هي أغنية واحدة في كابينة، طلع عيني عشان يجي، ولما وصل كان فيه زحمة، قلنا له ممكن تنزل تمشي الحتة دي، رد مدير أعماله وقال شاكوش ميمشيش على رجله”.