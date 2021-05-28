شاهد.. ريهام سعيد تكشف تفاصيل جديدة عن خلافها مع حسن شاكوش

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، تفاصيل جديدة عن خلافها مع مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، والتي وصلت إلى ساحة القضاء بتهمة السب والقذف.

وقالت سعيد خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك” إنها تواصلت مع حسن شاكوش عبر تطبيق “واتساب” قبل فترة، وطلبت منه أن يحيي حفل تخرج أبنائها في الساحل الشمالي أثناء وجوده هناك، وظل كلاهما يتبادل الرسائل لمدة ثلاثة أيام، ثم اكتشفت أن الشخص الذي تتحدث معه مدير أعمال المطرب وليس حسن شاكوش.

وأضافت الإعلامية أن مدير أعمال حسن شاكوش، طلب منها 30 ألف جنيه مقابل إحياء الحفل، ولكنها رفضت وحاولت أن تتفاوض معه، قائلة: “هم 5 دقائق بس يغني بلاي باك ويدوب يحرك شفايفه ويمشي مش مستاهلة 30 ألف جنيه”.

وتابعت: “مدير أعماله قال مينفعش يغني بلاي باك عشان نقابة الموسيقيين، وحسن شاكوش جه لحد باب القرية السياحية في الساحل ورفض يدخل وكسر بخاطر ولادي اللي بيحبوه و طلبوا يشوفوه”.

واستكملت:” “أنا عارفة إن في واحدة زقته.. فنصيحة مني يا شاكوش متخليش حد يذوقك على حد.. عشان الدنيا دوارة وممكن تلف ويتعمل معاك كده.. وأنا شايفاك حد غلبان وتم استعمالك غلط”.

واستطردت: “متطلعش تتكلم على أعراض ناس عيب.. في أصول.. اطلع قول كدابة مبحبهاش.. متطلعش تقول أنا شفت حاجات مينفعش أجيب سيرتها أو أتكلم عنها.. الحاجات اللي شفتها دي أكتر من الحاجات اللي بتشوفها في الأماكن اللي بتغني فيها.. أنا دورت على عنوانك.. عشان أرفع عليك القضية لقيتك من ناهيا.. قلت منين هناك قالولي في بولاق الدكرور كده من حارة صغيرة كده.. يعني جاي من خلفية بسيطة، وناس جدعان”.

وأردفت: “عيب اطلع أتكلم في أعراض حد.. غلطت في أهلي وشرفي.. وعيالي اللي بتقول شفت حاجات مش عارفة إيه أنت متحلمش تسلم على عيالي.. لأنهم ناس محترمة جدا”.

وتحدثت “سعيد” عن الفرق بين حسن شاكوش و مطرب المهرجانات عمر كمال، قائلة:” عمر فنان بجد وصوته حلو أوي واشتغل على نفسه كويس أوي بيقدم حاجة محترمة.. قولتله عشان خاطري متغنيش في بارات وقالي فعلًا لازم أرتقي، متابعة:”كلمته من فترة وقولتله أمنية حياتي أعمل أغنية أقول فيها سيرتي الذاتية.. وأقول حاسه بإيه قولتله مش شايفة أنسب منك أعمل معاه الأغنية.. واختفى بعدها فترة وأنا قولت وقتها أكيد قال يا ولية اتهدي.. أغنية إيه اللي عايزة تعمليها”.

وأوضحت: “عمر كمال قوي جدًا زيه زي محمد رمضان.. ومبتعملش مع حد بعلوّ.. مبيعملش فرق بينه وبين الجمهور.. الناس اللي بتقولي أنا بعمل عداوات مع ناس كتيرة.. أنا مش عامله عداوة مع حد غير ريم البارودي وحسن شاكوش وسما المصري.. وببقى قاعدة آلاقي واحد بيشتمني بدون سبب”.

واختتمت: “عيب الشهرة تغيرك.. شغلتك زي الدكتور لما تدخل حفلة خاصة أو فرح متطلعش تقول شفت إيه.. وأنت غنيت للخمرة وللحشيش وأماكن أنت عارف اسمها وطالع تتكلم على عيالي أنا.. اللي تعبت فيهم”.

وسبق، وحددت محكمة جنح الجيزة جلسة 28 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة سب وقذف المطرب حسن شاكوش.