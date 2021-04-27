شاهد.. رعب وإنهيار ريم عبدالله بمقلب “رامز عقله طار”

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة السعودية ريم عبد الله عن ذعرها الشديد مما عانته بعد سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة ”Mbc مصر“.

وعلق رامز على ملابس ريم التي ظهرت بها خلال الحلقة، وكانت مرتديةً قميصًا أبيض اللون به بعض الكتابات باللون الأحمر أسفل القميص، وقال: “إنتي داخلة علينا بيافطة مش بقميص، وإيه جزمة تشارلي تشابلن، وإيه سنانك البيضا دي حطاها في دقيق ولا إيه”.

ودخلت ريم في حالة انهيار وصراخ، بعدما تسبب رامز جلال وفريق برنامجه في مضايقتها وهي داخل الكابينة، التي تعطلت بها والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عالٍ.

وكادت أن تبكي عندما علمت أنها في خطر، ورفضت القفز من الكابينة، قبل أن يتحرك رامز جلال ومن معه لإسقاطها في حمام السباحة.

وخلال استكشاف ريم عبدالله اللعبة الجديدة التي تُعد أساس المقلب، قالت “تعبت خلاص.. قلبي بيقف.. والنبي كلموهم يشوفوا مشكلة اللعبة.. الله يباركلكم قلبي بيقف”.

وفور خروج ريم عبدالله من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال يكشف عن وجهه، معلنا إسقاطها ضحية له، لكنه استطاع أن يجعلها تدعو جمهورها لمشاهدة حلقتها.

وتعد ريم عبد الله هي الضيفة رقم 15 في برنامج “رامز عقله طار”، حيث استضاف رامز جلال على مدار الحلقات الماضية كلًّا من اللاعب رمضان صبحي، اللاعب مجدي قفشة، اللاعب فهد المولد، اللاعب محمد هاني، الفنانة ريم مصطفى، إسلام إبراهيم، أحمد مالك، محمد هنيدي، دينا محسن “ويزو”، محمد عبد الرحمن “توتا”، دينا الشربيني، حمو بيكا والراقصة لورديانا، أحمد سعد.

ومن جهة أخرى، عُرض لريم عبد الله مؤخرًا، الجزء الثاني من مسلسل “عندما يكتمل القمر”، وشاركها في بطولته الفنان فيصل العميري، وخالد الصقر، ميسون الرويلي، ميلا الزهراني، كما ظهرت كضيفة شرف في المسلسل الرمضاني “ستوديو 21” الذي يلعب بطولته النفان عبد العزيز النصار، علي الحميدي، وخالد المظفر.