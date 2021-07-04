شاهد.. رد فعل مهيرة عبد العزيز على مفاجأة زوجها لها في عيد زواجهما

المستقلة/- منى شعلان/ أعد خالد عز زوج الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، مفاجأة لها بمناسبة مرور 11 عاماً على زواجهما ، ووثقت الأخيرة حفل الاحتفال بفيديو نشرته عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واصطحب زوج مهيرة عبد العزيز الأخيرة برفقة ابنتهما، إلى منتج جزيرة “زايا نوراي” الراقي في أبوظبي؛ إذ إنه كان قد اتفق مع إدارة هذا المكان على تزيين الفيلا التي حجزها بالورود والبالونات في كل ركن من الأركان، ما أصاب مهيرة بحالة من المفاجأة والفرحة الشديدة.

وروت مهيرة قصة عن زوجها، وقالت إنه كان مثل معظم الأزواج الذين لم يتذكروا مثل هذه المناسبات بشكل دائم، مشيرة إلى أنه منذ 3 سنوات بالتحديد نسي تماما بمناسبة عيد زواجهما رغم تلميحاتها؛ إذ إنه أصر في هذا اليوم على الخروج مع أصدقائه.

وأضافت أنها انتظرت حتى وصل إلى المطعم الذي سيقابل فيه أصدقاءه، واتصلت به، وقالت: “كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد زواجنا”، ثم أغلقت الهاتف.

واختتمت حديثها، مؤكدة أنه جاء لها مسرعا إلى المنزل ومعه باقة من الزهور، لكنه فوجئ بها وهي تقوم بوضع “الميك آب” وتحضر نفسها للسهر، لافتة إلى أنها أخذت منه باقة الزهور، ثم وضعتها في سلة المهملات، وأخبرته أنها ستذهب للسهر مع أصدقائها، مؤكدة أنه منذ هذا اليوم، وهو من المستحيل أن ينسى أي مناسبة.”

من جهة اخرى سافرت مهيرة في الفترة الاخيرة إلى بيروت بعد غياب دام 14 شهراً، بسبب إغلاق المطارات نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك لتجهيز الجزء الثالث من مسلسل “المنصة”.

نشرت مهيرة مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة “تويتر”، تحدثت فيه عن جلسة التصوير التي خضعت لها في بيروت. والأدوار التي تحب ان تتقمصها في المسلسلات، وأكدت أنها تحب أداء الشخصيات التاريخية، وعلقت على الفيديو:. “‏لأول مرة في ‎بيروت بعد جائحة كورونا.. عن تحضيرات الجزء الثالث من المنصة وشخصية شيخة، مقابلتي مع تلفزيون الجديد على قناتي عبر يوتيوب”.