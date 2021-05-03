شاهد.. رد فعل كوميدي من جميلة عوض بعد اكتشاف مقلب رامز جلال

المستقلة /-منى شعلان/ قامت الفنانة المصرية جميلة عوض برد فعل كوميدي بعد اكتشاف مقلب الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج المقالب “رامز عقله طار” على قناة MBC مصر.

وفور كشف رامز جلال عن شخصيته أصيبت جميلة عوض بحالة ضحك هستيرية ولم تعترض على المقلب، وقام رامز جلال برميها في الماء مرة أخرى، ليظهر أنها مستمتعة بالأجواء وغنت أغنية البرنامج وهي ترقص في الماء.

وكانت جميلة عوض، قد دخلت في نوبة صراخ داخل الكبسولة ومع محاولات رامز جلال المستمرة لاستفزازها، وتعطل الكبسولة، بدأت جميلة عوض تصرخ بشدة وزاد من خوفها تظاهر رامز جلال بأنه مجنون، لتفاجأ به يرشها بمطفأة الحريق ويصرخ في أذنها، قبل أن يفتح باب الكبسولة وهي معلقة في الجو ويصيب الجميع بالرعب، وفي النهاية قام مع مساعديه برميها من الكبسولة وهي تصرخ.

وسخر رامز من جميلة عوض قائلا: “متمردة مع إنها قد الزئردة، عقلة صباع الإبداع، شبر ونص التمثيل، النجمة اللي قد الكفة، بسكويتة مدلعة”، وعلق على ملابسها، مضيفًا: “يا نهار أسود إيه اللبس ده، انتي نازلة كايرو جاز، إيه اللي ماسكه فى إيدك، دي بوهجة ولا شنطة ولا مشنة عيش، والبنطلون مقطع، إنتي كنتي بتتخانقي، وإيه الحلق اللي ودنك، ده حلق ولا زرار قميص”.

وتعد جميلة عوض هي الضيفة رقم 21 في البرنامج، حيث استضاف رامز خلال الموسم الجاري العديد من النجوم منهم حمادة هلال، ريم مصطفى، دينا الشربيني، ملك قورة، مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا، سمية الخشاب، أحمد سعد، محمد هنيدي، كريم عفيفي، معتصم النهار، إسلام إبراهيم، ريم عبد الله، دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، محمد عبد الرحمن الشهير بـ “توتا”، أحمد مالك، واللاعب محمد مجدي قفشة، رمضان صبحي، فهد المولد.