شاهد.. رد فعل عنيف من “ويزو” على مقلب رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ استضاف الفنان المصري رامز جلال في حلقه اليوم من برنامجه “رامز عقله طار” مواطنته الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ “ويزو”، والذى يعرض عبر شاشة قناة “MBC مصر”.

وقال “رامز”، في مقدمة الحلقة عن “ويزو”: “عدوة الدايت الأولى، الحاصلة على براءة اختراع في ساندوتش الكشري بالمفتقة”.

وأضاف: “مفيش جهاز ساونا مستوعبها ودكتور الرجيم بتاعها انتحر قررنا نخوض معاها تجربة جديدة يا أما تخس يا أما أتخن أنا وأقعد شيكو في البيت”.

وسخر رامز من ويزو: “جاية تلعبي تنس.. التي شيرت اللي انتي لبساه دا 12 إكس لارج.. دا مفيش كادر على مقاسك”، وعند ارتدائها السترة الوقائية “فيست”، علق قائلًا: “اشتغل عليه 8 ترزيه و12 متر قماش ومرتبتين”.

وانهالت ويزو ضربًا على الرجل الهندي الذي يلعب دوره الفنان رامز جلال ، ولم تصمد ويزو أمام الرجل الهندي بعد صراخه في أذنها مباشرةً وميله عليها كثيرًا أثناء اهتزاز اللعبة التي يستكشفونها، قائلةً: “يخربيتك”، وظهر على ملامح وجهه الذعر والخوف مما تتعرض له، وخاصةً عندما قذفوها خارج اللعبة لتسقط واهيةً أعلى حمام السباحة.

وبعد اكتشاف المقلب انفجرت ويزو في رامز جلال وبدت في حالة عصبية شديدة ما دفعها لضربه، ونجح جلال في احتواء ثورة غضب ويزو وأقنعها بالغناء في النهاية “رامز جلال خلاها خل”.

ويقدم هذا العام برنامج “رامز عقله طار”، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض ويتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يزيد من فزعه وخوفه.

يُعرض برنامج “رامز عقله طار” يومياً عقب مدفع الإفطار مُباشرة على “MBC مصر” 6:30 مساءً، ويُعاد على “MBC مصر” 12:00 منتصف الليل.