شاهد : ردة فعل أحمد حلمي على بكاء منى زكي بعد تكريمها

المستقلة /- نالت صورة النجمة منى زكي إعجاب رواد السوشيال ميديا، وإشادات من نجوم الوسط الفنى بعد تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي، وحصولها علي جائزة فاتن حمامة، حيث ظهر تكريم النجمة حدث ملئ بالمشاعر، فمنذ بداية الافتتاح حضرت مني برفقة زوجها النجم احمد حلمي وابنتها لي لي، التي حضرت لأول مرة علي السجادة الحمراء لحضر تكريم والدتها.

ولم يكن تصدر مني زكي بسبب التكريم فقط، بل المشاعر التي ظهرت عليها خلال وبعد التكريم والتي كانت مخلوطة بالفرحة والمسؤولية والامتنان لرفيق مشوارها زوجها احمد حلمي، والذي رد عليها أثناء التكريم بنظرات لا توصف، حملت مدي امتنانه وفرحته بهذا التكريم المشرف.

وحرصت النجمة منى زكى على توجيه الشكر للقائمين على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42 الذي يقام اليوم في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وقالت منى زكي بعد تكريمها في المهرجان بجائزة فاتن حمامة: “شرف كبير أوى أوى إنى اتكرم النهاردة في أهم مهرجان في بلدي، النهاردة واقفة على المسرح وبشكركم أوي”.

وأضافت زكي في فيديو نشرته إنجي علي، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “تكريمي باسم سيدة الشاشة العربية ده حاجة كبيرة بالنسبالي، تشرفت إنى كلمتها قبل كدة في التليفون وعمري ماسمعت صوت بالرقي ده، والحلاوة دي، وكمان تكريمي في الدروة الي فيها وحيد حامد، دا شرف مش عادي”.