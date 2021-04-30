شاهد.. حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل بعد تجميل أنفها

المستقلة/- منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية حورية فرغلي مؤشر البحث العالمي جوجل، فى أول ظهور لها بعد نجاح العمليات الجراحية التي أجرتها فى أنفها خلال الفترة الماضية، فى أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت فرغلي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، صورا لها بعد نجاح الجراحة وعلقت قائلة:” الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”، لتنهال عليها التعليقات من جمهورها ومحبيها معربين عن سعادتهم لتماثلها الشفاء.

وتستعد حورية فرغلي إلى مغادرة المستشفى والعودة إلى مصر قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة علاج استمرت لعدة أشهر.

وخلال مداخلة هاتفية أعربت حورية فرغلي عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، وأنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021، لكنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.