شاهد.. حوار كوميدي لـ سعاد حسني وشكرى سرحان بإعلان فيلم “السفيرة عزيزة” إنتاج 1961

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي ، مقطع فيديو نادر لإعلان فيلم “السفيرة عزيزة” للنجمة سعاد حسني، والذى تم عرضه في السينما المصرية عام 1961، أي قبل 60 عاما.

وظهر نجوم العمل من خلال الفيديو ويتحدث كل منهم بطريقة كوميدية مع الجمهور عن دوره في الفيلم ، وحاز مقطع الفيديو الذى نشرته رانيا فريد شوقي، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، إعجاب متابعيها، كما علقت شوفي على الفيديو ، قائلة:” إعلان فيلم السفيرة عزيزة سنة 1961 ياجمالكم كان نفسي أمثل في الزمن ده”.

السفيرة عزيزة وهو فيلم من أفلام السينما الشعبية الجميلة، وعنوانه مستمد من شخصية الفتاة الجميلة في قصص وحكايات صندوق الدنيا الذي كان سائداً في أحياء القاهرة القديمة قبل السينما، السفيرة عزيزة ابنة الحارة التي تعاني من جشع شقيقها الجزار، وحرصه الشكلي المبالغ فيه على المظاهر والذي يخفي نواياه الحقيقية، وأمل السفيرة عزيزة في أن يقوم زوجها بمواجهة شقيقها الجشع.

والفيلم شارك فى بطولته شكري سرحان، سعاد حسني، عدلي كاسب، وداد حمدي، عبد المنعم إبراهيم، عبدالمنعم سعودي ، ومن تأليف أمين يوسف غراب ، وإخراج طلبه رضوان.

وفى سياق آخر يعرض للفنانة رانيا فريد شوقي حاليا مسلسل”ضربة معلم”على قناة cbc الفضائية، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل، حول شاب من الطبقة المتوسطة يدعى جابر ويعمل فى إحدى الشركات عتالا، ثم تتطور الأحداث ويعجب صاحب العمل بأخلاقه ويجعله مسئولا عن أكثر من شيء فى العمل، ما جعل ابنه يغضب ويفتعل المشاكل مع جابر.