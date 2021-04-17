شاهد.. حسن شاكوش يعتدي على الشرنوبي بعد اكتشاف مقلب “خمس نجوم”

المستقلة/- منى شعلان/ وقع مطرب المهرجانات المصري “حسن شاكوش”، ضحية لبرنامج المقالب”خمس نجوم”، المذاع على شاشة mbc مصر، الذي يشارك في تقديمه كل من الفنانين كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور ومحمد الشرنوبي.

وخلال الحلقة حاول صناع المقلب إيهام حسن شاكوش بأنه تم العثور على قطعة حشيش بالسيارة التي كان يقودها رفقة الشرنوبي، في طريقهم لأحد الفنادق بسبب مؤتمر صحفي ينتظرهم، وأنه سيتعرض للقبض عليه.

وطالب شاكوش، من فريق عمل البرنامج، الذين كانوا يمثلون دور أفراد أمن الفندق الذي يعقد به المؤتمر الصحفي، بالذهاب به إلى أقرب معمل تحاليل وإخضاعه لتحليل مخدرات ليتأكدوا من الأمر.

وعن أغنيته التي يقول فيها “أشرب خمور وحشيش”، أوضح أنه لا يعني غنائه لتلك الكلمات أنه يتعاطي أي نوع من المخدرات، وأنها أغنية وذهبت لحالها، ولا يقدم حاليا أي أغنية بها كلام غير لائق أو يخدش الحياء.

وفور علم حسن شاكوش بأنه وقع ضحية لمقلب من الشرنوبي، انهال عليه بالضرب والشتائم وأسقطه أرضه.

وكان قد ألقى القبض على حسن شاكوش منذ أسابيع بسبب إقامته حفل افتتاح ضخم لمطعمه الجديد بمدينة نصر دون تصريح، بحضور العشرات من المعجبين والأصدقاء، مخالفًا بذلك كافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُفرج عنه بكفالة مالية، ويعود من جديد لمزاولة نشاطه الفني من حفلات والإعداد لأغنيات جديدة.