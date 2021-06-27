شاهد.. حسام حبيب يخطط لسرقة شيرين عبدالوهاب والزواج عليها

المستقلة/- منى شعلان/ أثار كل من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج تسريب صوتي لوالد الأخير يتحدث فيه عن خطة نجله للزواج على شيرين وإنجاب الأطفال.

قال الأب في التسجيل المنسوب لموقع الجرس اللبناني، “حسام النهارده انت مدير أعمال شيرين، المفروض يبقى لك نسبة زي اللي ياسر خليل كان بياخدها، انا عارف ان حسام دماغه سم وهو ذكي جدًا ومش سهل، فا هو أكيد في دماغه حاجة ومأمن نفسه”.

تابع معترفاً أن ابنه يسرق شيرين فقال: “هي شيرين عملاله توكيل بدليل انه معاه الفيزا أي الكارت فيزا، بتاعتها وبيقدر يسحب من حسابها، وعارف الرقم السري، بس هو بيروح يسحب الفلوس اللي هو عايزها”.

كما أكد الأب أن أم حسام تكره شيرين فقال: “إيمان أم حسام مش بتحب شيرين، ايمان تنكة، وعاملة زي المليونير لما يفلس هي صرفت الفلوس اللي ابوها سابها لها وصرفت فلوس حسام”.

تابع، يروي تفاصيل تلك الرحلة التي طردت فيها شيرين والدته حسام وشقيقته فقال: “حسام قالها مايصحش انتي كده بتطردي امي وبتطردي اختي، قالت له بقولك ايه انا مش طايقاهم ولا طايقاك انت كمان، قالها طيب انا مسافر، قالتله في ستين داهية وطلقني قبل ما تمشي”.

وفضح الأب التمثيلية التي قاموا بها جميعاً لمنع طلاق شيرين من حسام فقال: “المهم سافر خد امه واخته وجه، لقيت شيرين تطلبني وبتقولي عايزة اطلق لو سمحت خليه يطلقني، عملنا عليها تمثيلية بقى ان انا جبت المأذون وأنه كتب خلاص الطلاق بس انا قولتله استنى شوية لحد بس شيرين ما تهدى عشان لما تاخد القرار تاخده وهي هادية، قومنا كام يوم كده و صالحناهم على بعض وخلاص، ايمان مش بتحبها عشان شيرين بلدي، هي اصلا ايمان جدودها من تركيا ومن النمسا، وحسام تعليمه اجنبي لكن شيرين ماعرفش واخدة اية، دبلوم صنايع ولا مش دارسة مش عارف”.

كما تحدث عن رغبته في أن يرزق بحفيد من حسام وقال: “نفسي يبقى عندي حفيد، انا بحب الاطفال جداً بالذات لما يبقى حفيدي، وبعدين نفسي اجيب عيل انا نفسي اخلف انا كمان”.

وفضح خطة زواج حسام سراً من فتاة أخرى لأجل الإنجاب، بدون علم شيرين، وقال: “ليه حسام ميتجوزش بالسر مثلا، انا فكرت في خطة حلوة اوي، انا هقوله يجي يتجوز ويخلى مراته عندي، ومايقولش لشيرين ويبقى يجي ينام معاها هنا عندي، هو ساعات بيروح ينام عند امه في الرحاب في التجمع، المهم مرات حسام تقعد معايا هنا، وحسام يبقى رايح جاي من غير ما يقول لشيرين، لما تحمل وتخلف ويبقى عنده عيل فرحان كده بيه عايز يقولها يقولها مايقولهاش هو حر، هو مقتنع بكلامي وهو قالها انه هيتجوز عشان عايز يخلف”.

أضاف يعتبر أن شيرين تسببت بفشل ابنه: “انا شايف ان هي قضت على حسام، يعني من ساعة ما حسام عرفها مش داريان بنفسه، لا نزل اغنية ولا اشترك في فيلم ولا مسلسل، يعني هي سحبت كل وقته وخدت نجوميته وضافتها على نجوميتها هي، هي داست عليه وطلعت على حسابه هو”.

وشكك بحب ابنه لشيرين قائلاً: “مش عارف هل هو بيحبها بجد فعلا زي ما بيقول كده ولا هو ذكي وعارف ان هي شخصية متقلبة وممكن في أي وقت تطلب الطلاق وكده، هي شخصية ملولة جداً بتمل الدنيا ونفسها وولادها بتمل ملولة اوي، عندها جنون الفنانين ده فاهمة، انا من مصلحته يتجوز بنت صغيرة تخلف له وجميلة وعندها طموح”.

وسخر من أصل شيرين قائلاً: “تحسي انه هو راقي وتحسي ان هي من بيئة مختلفة مش من نفس البيئة”.

من جانبه نفى والد حسام حبيب صحة هذا التسجيل، مؤكدًا فى تصريحات صحفية قائلاً:”كذب وافتراء، وناس عاوزة تخرب بيوت ناس، الله يخرب بيوتهم، ده مش صوتي”.