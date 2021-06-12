شاهد.. “تغير ملامح وجهها” ظهور صادم للفنانة دنيا بطمة

المستقلة/- منى شعلان/ صدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جمهورها فى أحدث ظهور لها بتغيير كامل في ملامحها ، ووثقت مقطع فيديو ظهرت فيه بشفاه كبيرة وعينين ملونتين وشعر أسود منسدل على كتفيها، مما عرضها لانتقادات واسعة، حيث اعتبر نشطاء السوشيال ميديا، أنها بالغت في الخضوع لعمليات التجميل.

من جانبها أبدت بطمة إعجابها بالفيلر الذي أجرته في وجهها، وخاصة النتيجة التي ظهرت بعد أسبوع من جلسة الحقن.

وكشفت النجمة المغربية دنيا بطمة مؤخراً عن خضوعها لعمليات تجميل وذلك بعد أن كثرت الأقاويل حولها خاصة مع تغير ملامحها بشكل كبير.

وقالت بطمة في أحد البرامج التلفزيونية سابقاً: “أنا قمت بعملية تعريض الفك.. كنفرتيتي، ولم أقم بتغيير شكل أنفي كما يقول البعض.. أنا لا أكذب، فلا أحد يدفع لي”.

يذكر أن بطمة متزوجة من المنتج البحريني محمد الترك، والد النجمة حلا الترك٬ ولديها منه ابنتان هما “غزل وليلى-روز”.

من ناحية أخرى تستعد دنيا بطمة لطرح فيديو كليب أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بعنوان “حب المصالح”، وهو من إنتاج وتوزيع زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، ومن كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن.