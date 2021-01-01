شاهد.. “بكسر القلل على الهواء” إلهام شاهين تحتفل بانتهاء 2020

المستقلة/ منى شعلان/ احتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، بليلة رأس السنة ،بمشاركة الإعلاميين إبراهيم عيسى وخيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج “القاهرة والناس”، بطريقة طريفة من خلال تكسير “القلل” على عام 2020.

وجاء ذلك كتعبير بطريقة ساخرة عن امتعاضها من عام 2020 بسبب ما شهده من أزمات على رأسها تفشي فيروس كورونا وتسببه في إغلاق عالمي ووقوع أزمات اقتصادية عالمية.

ووجهت “شاهين” رسالة إلى المصريين متمنية أن يكون عام 2021 أفضل من 2020، وبعد تحطيم القلل علقت قائلة: “السنة غارت”.

وأضافت أنه لم يشغلها ظهور اسمها كمنتجة للأفلام، ولكنها تنتج من أجل حب السينما، متابعة: “لا يشغلني ظهور اسمي كتير.. وأنا خسرت جامد جدًا كفلوس في توزيع فيلم يوم للستات، ولكن دخلت وسط مافيا”.

وتابعت: “مسألة توزيع الأفلام صعبة جدًا ومسئولي التوزيع مش بيقبلوا بسهولة دخول منافس، ومكسبي الأدبي من الإنتاج أكتر من المادي 100 مرة، واستلفت من البنك لاستكمال فيلم يوم للستات”، كاشفة أن الفيلم استمر تصويره 3 سنوات وخسرت الكثير من الأموال.

كما عبرت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها باستمرار تتويجها بالجوائز من المهرجانات الكبرى وآخرها تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم حظر تجول.

وأضافت، أنها تتعرض للوم الشديد من فنانات جيلها بسبب قبولي أدوار سيدات كبيرة في السن خوفًا من حصرهم معي في تلك الأدوار.

وأوضحت أن جرأة وإقتناع في تقديم تلك الأدوار خاصة وأن هناك قضايا شائكة مسكوت عنها ولكن تحتاج إلى إنتاج محترم منها زنا المحارم.

وتابعت أن قضية زنا المحارم قضية شائكة ولابد من طرحها لإيجاد حلول مؤكدة أنها لا تخاف من طرح تلك القضية بشكل فني حتى لو تعرضت للهجوم شديد.