شاهد.. الفاشينيستا بدور البراهيم تثير ضجة بدعوة الفتيات لشرب البيرة

المستقلة/- منى شعلان/ فيديو جديد نشرته الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم عبر حسابها على “سناب شات”، من داخل أحد المطاعم وتدعو من خلاله الفتيات لشرب “البيرة” أثار موجة واسعة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“بنات هذي البيرة اللي اقولكم عليها اتجنن اتموت اللي بيجي لازم يجرب هذي البيرة”، هكذا قالت “بدور” عبر الفيديو داعية الفتيات لتجربة هذه البيرة، وهو ما عرضها لانتقادات واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي على تصريحاتها في الفيديو التي عنونته بـ”في صحتك يا بدور”.

المقطع المصور أثار موجة عارمة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرى تناقله على نطاق واسع، حيث وجه البعض انتقادات لاذعة الفاشينيستا بدور البراهيم، واتهموها بأنها تحرض الفتيات على شرب البيرة، بينما تحدث البعض عن أن هذه البيرة التي تروج لها لا تحتوي على “الكحول”، وبالتالي فهي ليست “مسكرة”.

و دائمًا ما تثير الفاشنيستا السعودية، بدور البراهيم، الجدل باستعراض إطلالاتها وجسدها أمام الكاميرا، وهو الأمر الذي أوضحت أنها لا تجد فيه حرجًا.

ومن خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها، تلقت البراهيم سؤالًا حول إصرارها على تركيز الكاميرا على جسدها خلال البث المباشر.

وجه المتابع سؤاله قائلا: “ليه صايرة توجهين الكاميرا على جسمك في الفترة الأخيرة، لو معي فلوس جيت اتزوجتك.. بس!”.

وردًا على سؤال المتابع، أجابت بدور البراهيم بأنها لا ترى أن هناك مشكلة في تصوير جسدها، وحاليًا كل الإنفلونسرز على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهرون بهذا الشكل متساءلة ما العيب؟.

وقالت البراهيم: “أنا من زمان أطلع من دون عباية في سنابي وأطلع جسمي عادي، مش المشكلة يعني ما أحس أني أطلع بصورة خادشة أو شكل غير لائق فيني”.

تابعت بدور البراهيم: “أحس عادي يعني الكل يطلع الحين بدون عباية، يعني جت على بدور البراهيم؟ وأحسن إن ما عندك فلوس”.