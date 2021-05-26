شاهد.. الظهور الأول للفنان المصري شريف دسوقي بعد بتر قدمه

المستقلة/- منى شعلان/ شهدت الحالة النفسية للفنان المصري شريف دسوقي، تحسنا ملحوظا بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وزملائه بالوسط الفني ، نظراً لخضوعه لعملية جراحية اضطر الأطباء فيها إلى بتر ساقه خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لإصابة تطورت إلى غرغرينا القدم.

حيث يتلقى شريف دسوقي العلاج بأحدى المستشفيات، وبدأ أصدقائه في التوافد لزيارته بعد تعافيه من آثار التخدير للعملية الجراحية.

ونشر إبراهيم الفرن مهندس الإضاءة بالبيت الفني للمسرح وأحد أصدقاء شريف دسوقي صورة تجمعهما، مشيرا إلى أنها من زيارته له بعد العملية، ظهر خلالها الفنان المصري ضاحكا في إشارة إلى بدء تحسن حالته المعنوية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، نقل الفنان شريف دسوقي والذي أجرى جراحة بتر لساقه بسبب مضاعفات مرض السكري من أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم نقل الفنان بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين، مؤكدًة أنه سيتم مناظرة حالته الصحية فور وصوله مستشفى دار الشفاء من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكري، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

وأكدت “الصحة” أن الوزيرة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان عن كثب وما يتم تقديمه من خدمات طبية له، وكذلك الاطلاع على التقارير الخاصة بالحالة الصحية له بشكل دوري.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد اطمأن على الحالة الصحية لشريف دسوقي، ووجه بتوفير الرعاية اللازمة له خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الرئيس وجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتحمل تكاليف العلاج كاملة، ولذلك أصدرت نقابة الممثلين بيانا وجهت فيه الشكر للشركة المتحدة بعد تحملها لمصاريف العلاج كاملة.

كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن قرار الرئيس السيسي بصرف معاش استثنائي للفنان تقديرا لدوره الفني.

وكشف شريف دسوقي، كواليس المشهد الذي تسبب في إصابته، قائلا: “كنا بنصور في الغردقة حوالي 6 أيام تصوير، وفيه شوت قعدنا فيه 4 ساعات، وكانوا بيجربوا فيه حاجة لأول مرة، وهي حاجة تشبه عملية مساج ماء البحر، فأنا بخبرتي في نزول البحر كوني من إسكندرية، قلت يا جماعة ده خطر، بخار البحر والملح وضخها بخراطيم هوا عشان تعمل مساج”.

وأكد شريف دسوقي بقوله: “بعد ساعة بدأت الناس تختنق، وبدأ الممثلين يشتكوا، لكن أنا مقدرتش أكمل، وأغمى عليا والناس افتكرت إن جالي جلطة”، متابعًا: “طلع لي خراج في رجلي وقتها حسيت بتنميلة شديدة، وتطور الأمر إلى تدخل جراحي.. وكنت أتألم جدًا لو حد قرب ناحية رجلي من على مسافة 20 سنتيمترا حتى”.

ويشارك في بطولة “وقفة رجالة”ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، أمينة خليل، محمد سلام، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.