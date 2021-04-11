شاهد.. الخوف ملوش كبير.. برومو برنامج “رامز عقله طار” للنجم رامز جلال

المستقلة/- منى شعلان/ طرح النجم المصري رامز جلال عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، البرومو التشويقي لبرنامجه الجديد الذي يحمل اسم “رامز عقله طار” وسيتم عرضه في الموسم الرمضاني 2021.

وعلق رامز جلال، على البرومو قائلاً:”بسم الله توكلنا علي الله واللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر ( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر ان شاء الله رمضان ٢٠٢١”.

وظهر رامز جلال ، خلال البرومو وهو يوجه رسائل نارية لضحاياه قائلاً: “الخوف ملوش كبير”، “الرعب أنواع وأنا بفضل أقوى نوع”، “الخطر مستويات وانا دايما بختار أعلى مستوى”، “مبعرفش أكون غير في الـTop Level”، “اللي هيعصلج ويقول لأ هيتزق”، “اللي يقولك رامز مش جاي السنادي قوله تعال كل زبادي”.

وتم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي، وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

 

 

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