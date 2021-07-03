شاهد.. الجمهور ينتقد مايا دياب بعد سقوطها على المسرح

المستقلة/- منى شعلان/شاركت الفنانة مايا دياب، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”، بفيديو أثناء سقوطها على المسرح من كواليس تصوير حفلها الغنائي الاستعراضي X-Plore.

وظهرت “دياب” في الفيديو وهي تقود “سكوتر” كهربائي، وحينما ترجع للخلف تسقط أرضًا، وعلّقت على الفيديو المصحوب بمقطع من أغنيتها “أحلى كلام”، قائلةً إن التصوير كان ممتعا ومؤلما أيضا.

وانهالت تعليقات الجمهور فور نشر دياب الفيديو، فيما اتهامها البعض بالتمثيل وأن سقوطها مفبرك على حد قول متابعيها.

ومن المقرر أن تعرض محطة إم تي في التليفزيونية اللبنانية حفل X-Plore، الساعة 8:40 مساء اليوم، وفقا لما أعلنته مايا دياب على حسابها، وهو الحفل الذي حصد ملايين المشاهدات منذ عرضه في 10 يونيو عبر منصة “شاهد”.

يذكر أن مايا دياب طرحت مؤخراً باللهجة المصرية أغنية “أحلي كلام” من كلمات ناصر الجيل والحان محمود خيامي، وتوزيع هادي شرارة، وإنتاج حمدي بدر.

 

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