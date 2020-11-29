شاهد : الجماهير تقتل مغسل مارادونا بسبب صورة السيلفي

المستقلة /- عثرت الشرطة الأرجنتينية على جثة مغسل الموتى الذي جهّز جثة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، داخل حاوية قمامة.

وتبين أن جماهير “بوكا جونيورز ” انقضوا على المغسل بالضرب والسحل بسبب صورته مع جثة مارادونا، وألقوه عاريًا بصندوق القمامة.

وكان المغسل قد التقط صورة سيلفي أظهرت وجه جثمان مارادونا، ما تسبب في حالة واسعة من الغضب.

بعد وفاة لاعب كرة القدم الشهير “مارادونا”، وبفحص جثته اكتشف الأطباء أن قلب اللاعب الأرجنتيني كان مغايرًا وغريبًا عن أي قلب بشري آخر، وهو ما دفعهم لاستئصاله.

وجاءت عملية استئصال قلب “دييجو مارادونا” غريبة ومفاجئة بعد تشريح جثته، فقد اكتشف الأطباء أن هناك اختلافات واضحة في القلب خاصة فيما يتعلق بالحجم، فقد كان ضعف الحجم الطبيعي مرتين، مما دفعهم لاستئصاله والإبقاء عليه من أجل إجراء بعض الدراسات واستكشافه، ووفقًا لصحيفة كلارين الأرجنتينية فإن سبب وفاة مارادونا يرجع إلى إصابته بالوذمة الرئوية الحادة الناجمة عن تفاقم قصور القلب المزمن.

وكان تقرير أولي بعد الوفاة تناقلته وسائل الإعلام الأرجنتينية على نطاق واسع، قد أشار إلى أن دييجو مارادونا عانى من قصور حاد في القلب، وأجرى عملية جراحية ناجحة لعلاج جلطة دموية في الدماغ في وقت سابق من شهر نوفمبر.

وتقرر علاجه من إدمان الكحول قبل وفاته، حيث تسبب إدمان الكحول والكوكايين في العديد من المشاكل الصحية له، مما زاد حالته سوءًا.

كان الحانوتي المسئول عن دفن جثمان لاعب كرة القدم الأسطوري قد التقط عدد من الصور المستفزة لمارادونا داخل النعش، وتم تسريب الصور على مواقع التواصل مما أثار حالة من الغضب في العالم.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، اعتذر عامل جنازة مارادونا عن صور الجنازة المستفزة التي تم التقاطها وتسريبها، وطلب العفو من محبي النجم العالمي.