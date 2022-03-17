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شاهد الإعتداء الوحشي على السعودي مودل هيما

المستقلة /- عبر حسابه الرسمي على تطبيق سناب شات، صدم مشهور مواقع التواصل وعارض الأزياء السعودي هيما، والملقب بـ”مودل هيما”، الجمهور بمقطع فيديو نشره يوثق فيه تعرضه لإعتداء وحشي من قبل مجهول.

وفي الفيديو ظهر مودل هيما وهو ممد على سرير المستشفى، ويقوم الأطباء والممرضين بخياطة جروحه العميقة في مشهدٍ مؤلم، وعلق قائلًا: “اكتشفت قلوب البشر ما فيها رحمة حسبي الله على من ظلمني”، ولم يذكر المزيد من التفاصيل أو الأشخاص الذين يقفون وراء هذا الاعتداء وسببه.

واكتفى هيما بنشر مقطع فيديو آخر لم يذكر فيه تفاصيل كثيرة سوى انه كان يشتري بعض المستلزمات الشخصية من أحد المحلات تجارية، وفوجئ بمجموعة من الشباب يتلفظون بألفاظ بذيئة عنه ويدفعوه إلى الأمام ويقولون له أرحلّ محاولين إخراجه من البقالة، وأسماهم بـ”الظالمين” مؤكدًا إيمانه القوي بالله سيأخذ حقه.

وتصدر وسم “#مودل_هيما” قائمة الأكثر تداولًا على موقع “تويتر”، وتفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الواقعة الوحشية التي تعرض لها المودل، مؤكدين أنه لا مبرر لكي يتعرض أي إنسان لمثل هذه الاعتداءات.

هيما موديل سعودي، وأحد مشاهير السناب شات، مواليد 1999 م، ويقيم في مدينة الرياض، اكتسب شهرة عن طريق نشر مقاطع فيديو التي يقدم من خلالها وجهة نظره المختلفة في موضوع ما.

 

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