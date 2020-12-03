شاهد اطلالة نجمات فوق الـ 50 وأجمل فستان في حفل مهرجان القاهرة

المستقلة /- أنطلقت مساء الأربعاء حفل أفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، وحرص العديد من نجمات الفن ومشاهير الوطن العربي على المشاركة في هذا الحدث الضخم.

لفتت عدد كبير من نجمات الفن والمشاهير اللاتى تخطى عمرهن الخمسين الأنظار بسبب أزيائهن وأناقتهن في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، تحرص دائما النجمات على حضور المهرجانات بمجموعة من الأزياء التي تنوعت بين الألوان الزاهية والتصميمات.

تألقت إلهام شاهين بفستانا طويلا وانيقا باللون الأصفر، ويتميز بتفصيلة جذابة وانيقة تكشف عن جمالها، وباكمام شفافة ومطرزة بشكل جذاب ليبرز عن رشاقتها، وحملت حقيبة يد باللون الذهبي لأكمال ظهورها.

أما ليلي علوي ارتدت فستان كب طويل باللون الأسود واتسم بتصميمه الغير تقليدي، بينما ارتدت لبلبة فستان ذهبي مطرز كشف عن أناقتها، واختارت شيرين رضا باللون اللبني الفاتح بأكمام منفصلة، وهو ما ابرز رقة وجمال إطلالتها.

لفتت يسرا الأنظار بفستان طويل وبسيط باللون الأحمر، ويتميز بتفصيلة الوان شولدر ليبرز رشاقتها، كما تميز الفستان بالأكمام الطويلة من الأكتاف ليكشف عن اناقتها، اختارت المذيعة بوسي شلبي فستان طويل باكمام مكشوفة باللون التركواز، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش البليسية الذي يتصدر احدث صيحات الموضة.

يشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والذى تنطلق فعاليات دورته الـ 42 اليوم الأربعاء، تكريم النجمة منى زكي، والسيناريست الكبير وحيد حامد، والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون.