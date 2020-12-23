شاهد.. ابنة الفنان بيومي فؤاد تقلده بطريقة كوميدية

المستقلة/ منى شعلان/ خطفت ابنة الفنان المصرى بيومي فؤاد ، الأنظار إليها ، بعد تقليدها لوالدها بطريقة كوميدية، أثناء ظهورها معه في إحدى حلقات برنامج “الفاميليا”، تقديم الفنان أحمد أمين.

برنامج الفاميليا تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وتدور كل حلقة منه في معسكر مغلق بين الآباء والأبناء، كمحاولة للتقريب بينهم، واستعادة قوة العلاقات الأسرية، من خلال بعض الأنشطة والفعاليات، مع تعليق أحمد أمين عليها.

وفى سياق آخر ، يعرض للفنان بيومي فؤاد ، مسرحيته الكوميدية الجديدة “هابي نيو يير”، ليلة رأس السنة ، والمسرحية بطولة عدد كبير من نجوم الكوميديا الشبان منهم محمد عبدالرحمن وشيماء سيف وكريم عفيفي ومحمد أنور إلى جانب دانا الحلبي وسامية الطرابلسي .

كما يشارك الفنان بيومي فؤاد، فى الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل “النمر”، للفنان محمد عادل إمام،وتدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، انتاج شركة سينرجى، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.