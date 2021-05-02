شاهد.. إندلاع حريق ضخم بجوار مطار بن غوريون الإسرائيلي

المستقلة/- منى شعلان/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حريق كبير بجوار مطار بن غوريون فيما تم إخلاء بعض المنازل المجاورة.

حيث تم استدعاء أكثر من 14 من رجال الإطفاء إلى الموقع، وأخلت الشرطة بعض السكان، واستعاد رجال الإطفاء السيطرة على الحريق بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحادث تسبب في احتراق سيارات وشاحنات وحاويات كانت في ساحة الخردة وتصاعد الدخان الكثيف في المنطقة.

وكان حريق كبير آخر قد شب مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

واشتعلت النيران في منشأة مصنع «BZN» في خليج حيفا، بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع.

كما وقع فى إسرائيل يوم الجمعة الماضي حادث كارثى على وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حيث لقي العشرات حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين بجروح خطيرة في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة دينية سنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون.

اندلاع حريق كبير قرب مطار بن غوريون في اسرائيل #الأردن #القدس pic.twitter.com/Gn6ZmKSR2a — الجزيرة نيوز (@Aljjazeeranews) May 2, 2021