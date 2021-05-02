شاهد.. إندلاع حريق ضخم بجوار مطار بن غوريون الإسرائيلي

المستقلة/- منى شعلان/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع حريق كبير بجوار مطار بن غوريون فيما تم إخلاء بعض المنازل المجاورة.

حيث تم استدعاء أكثر من 14 من رجال الإطفاء إلى الموقع، وأخلت الشرطة بعض السكان، واستعاد رجال الإطفاء السيطرة على الحريق بعد ذلك بوقت قصير.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الحادث تسبب في احتراق سيارات وشاحنات وحاويات كانت في ساحة الخردة وتصاعد الدخان الكثيف في المنطقة.

وكان حريق كبير آخر قد شب مساء الجمعة، داخل مصفاة للنفط في مدينة حيفا شمالي إسرائيل، وسط استنفار أعداد كبيرة من طواقم الإطفاء إلى المكان.

واشتعلت النيران في منشأة مصنع «BZN» في خليج حيفا، بينما هرعت وحدات كثيرة من خدمات الإطفاء والطوارئ إلى الموقع.

كما وقع فى إسرائيل يوم الجمعة الماضي حادث كارثى على وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، حيث لقي العشرات حتفهم وأصيب نحو 150 آخرين بجروح خطيرة في تدافع ضخم حصل فجر الجمعة خلال مشاركة عشرات آلاف اليهود في رحلة دينية سنوية إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي على جبل ميرون.

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

مصر تتدخل لحل مشكلة طالبة تم توقيفها في مطار الدوحة

اخر الاخبار

الصحة المصرية تحذر المواطنين: أسبوعين حاسمين فى المنحنى الوبائى لفيروس كورونا

اخر الاخبار

شاهد.. إندلاع حريق ضخم بجوار مطار بن غوريون الإسرائيلي

اخبار العراق

الدهلكي يحذر من استمرار “مسلسل العقوبات الجماعية” وتصفية الخصوم

اخر الاخبار

إنتشال 14 محاصرا بالنيران داخل إحدى العمارات في الأردن‎ ..فيديو

اخر الاخبار

رئيس الوزراء السودانى يعين زعيم “حركة تحرير السودان” حاكما لإقليم دارفور

اخر الاخبار

عامل الدليفرى المصري بشأن السيسي: الآن تغير الحال

اخر الاخبار

عامل الدليفرى المصري بشأن السيسي: الآن تغير الحال

اخبار مصر

الأرصاد المصرية تحذر: طقس شديد الحرارة على البلاد والعظمى تصل لـ 43 درجة

اخر الاخبار

مرسوم جديد من الرئيس السوري بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات

اخر الاخبار

مصر تعلن عن خططها لتجنب خطر الملء الثاني لسد النهضة

اخبار العراق

الحلفي يطالب بالكشف عن أسباب هروب سجناء من مركز الهلال

اخبار العراق

التعليم تفتح باب التقديم الى الدراسات العليا حتى الثالث من حزيران

اخر الاخبار

الموزع الموسيقي سيروس  في تعاون جديد مع شركة ياماها العالمية

مقالات مختارة

ما بين العلم و الشعوذة و الدجل قصة دولتين في مواجهة فيروس كورونا

اخر الاخبار

اكتشاف طفرات فايروسية «تلغي» مفعول المناعة

اخر الاخبار

تقرير : برشلونة امام مهمة صعبة من اجل تقليص الفارق مع المتصدر اتليتكو مدريد