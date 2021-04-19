شاهد.. أصالة توجه رسالة خاصة لأنغام على الهواء

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت الفنانة السورية أصالة أنها حاولت الاتصال بالفنانة المصرية أنغام أكثر من مرة، لكنها ترفض الرد على مكالماتها رغم اعتذارها لها منذ حوالي أسبوع.

وقالت أصالة في برنامج “سوالف رمضانية 2” المُذاع عبر قناة “روتانا” بموقع التغريدات “تويتر”: “هحكي سر أنغام قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها 4-5 مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي أخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجى على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا”.

وتابعت: “كنت استمتع معها بالساحل ونقعد لساعات طويلة كنت بحس أني بقعد مع مرايتي لأننا بيننا كفاح مشترك وبدايتنا بنفس البرامج والمراحل سويًا فهي لها مكانة عندي ولأني أسأت التصرف واعتذرت وبيننا اعتزاز، هي حرة في ردة فعلها وحقها تحس ما بدها لكن أنا وراها”.

وكانت أصالة اعتذرت لأنغام، بعدما وقعت خلافات بينهما إثر زواج الثانية من الموزع أحمد إبراهيم، والذي تجمعه علاقة قرابة مع طليق أصالة المخرج طارق العريان، وجاءت الخلافات قبل انفصال أصالة والعريان.

وقالت لها أصالة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستغرام: “بدون مقدمات بدي أقدم اعتذار للغالية والصديقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدير، وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار”.

وتابعت: “لو شو ما كان رد نغومة أنا بقبل وبقدر، وكان المفروض نكون سند لبعض تحت أي ظروف، كتير ارتحت، تجرأت وعملت شىء كنت أتمنى أعمله من مدة”.

فيما تقبّلت الفنانة أنغام اعتذار أصالة قائلة لها عبر صفحتها بموقع إنستغرام: “كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف”.