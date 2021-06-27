شاهد.. أروى اليمنية تصاب بحروق وكدمات في وجهها

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة اليمنية أروى ل حروق في وجهها بعدما خضعت لجلسة ليزر، كما روت خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات.

وأوضحت الفنانة أروى أن بشرتها حساسة للغاية لذلك تعرضت لحرق وكدمات بسبب جلسة ليزر، مشيرة إلى أنها حاولت أن تخفي الآثار لكن لم تنجح.

ومازحت أروى زوجها وقالت إنها ستخبر أي شخص يسألها عن سبب التورم أسفل عينها أن زوجها ضربها.

وفى سياق اخر، طرحت الفنانة أروى مؤخرًا أغنية “بديت تخون” عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات حسن عبيد، وألحان سلطان السيف وتوزيع زيد نديم.

و أثارت الأغنية هجوم بعض الرجال عليها، وردت على أروي على هذه الانتقادات من خلال استضافتها في برنامج “The Insider بالعربي” الذي يعرض على تلفزيون دبي، قالت أروى: “بعض الرجال تبادلوا تعليقات حول الأغنية وقالوا المطربة أروى تشوه صورتنا وتحرض النساء ضدنا” وعلقت عليها قائلة :”تستاهلوا لا تخونوا”.

وكشفت أروى عن سبب اختيارها مضمون الأغنية التي تتحدث عن الخيانة من الرجل قائلة: “كنت أسمع بشكل دائم أصداء عن رغبة البعض في الاستماع إلى لون معين من أروى وهو المضمون الهجومي على الرجل الخائن وأحببت الأغنية لهذا السبب في الفترة الماضية كل الأغاني كانت حبيبي وحياتي وأحبك وأموت عليك وهذه المرأة الهجومية موجودة فعلا الحياة ليست كلها حبا وهناك الكثير من حالات الطلاق والخيانة”.