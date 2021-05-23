شاهد.. أبناء نادية العراقية يحيون ذكرى ميلادها بطريقة مؤثرة

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية ذكرى عيد ميلادها من خلال نشر مقطع فيديو يحمل صور ولقطات لها من حياتها وأعمالها.

ونشرت مي محروس ابنة نادية العراقية الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت:”ماما اول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيته وجدو وأخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة وانتي طيبة و ابوسك واحضنك واعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي”.

وتابعت مي: “والله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي انا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك انا عايزاكي وعايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم واكيد مبسوطة”.

وواصلت: “شكراً يا ماما على كل لحظه عشتيها لنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتك علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي.. دايماً كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا.. انا بحس بيكي حواليا وبحس انك بتطبطبي علينا الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين اوي يا ماما محدش فينا مستوعب احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا”.

واختتمت ابنة الفنانة نادية العراقية: “عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده ولا اني هحس الاحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة انك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية.. الحمدلله ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة كل سنة جاية وانتي في الجنة وبين ايدين ربنا.. بحبك وتعاليلي في الحلم اشوفك’.

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية صباح الأحد الماضي متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا والذي عانت منه أسبوعين فقط حيث أعلنت في 30 أبريل إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا لتدهور حالتها الصحية في أقل من أسبوع وتم نقلها إلى العناية المركزة بعد نقص كبير في نسبة الأكسجين لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى عن عمر يناهز 58 عاما.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاهد.. أبناء نادية العراقية يحيون ذكرى ميلادها بطريقة مؤثرة

اخر الاخبار

فيديو.. جنا عمرو دياب تتحدث عن معاناتها مع مرضها النادر

اخر الاخبار

مي العيدان تهاجم تامر حبيب:”سأقيم حفلة على حسابي بعد وفاة والدتك”

رياضية

الهلال يحسم لقب الدوري السعودي

رياضية

صور.. منتخب العراق يختتم استعداداته لمواجهة طاجيكستان

اخبار مصر

مصر.. سائق قطار ينقذ الركاب من كارثة بسوهاج ..فيديو

اخر الاخبار

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تتحول إلى رجل.. وأحمد العوضي يُعلق

اخر الاخبار

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تتحول إلى رجل.. وأحمد العوضي يُعلق

اخر الاخبار

البحرين تُعلّق دخول القادمين من الدول المدرجة على “القائمة الحمراء”

اخر الاخبار

خطوبة رحمة رياض إلى الممثل الأمريكي العراقي ألكسندر علوم

رياضية

بوفون يقترب من ريال مدريد

رياضية

أجويرو ينتقل لناديه الجديد خلال أيام

رياضية

محمد صلاح يخسر الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي

رياضية

ليفربول يحجز مكانه في دوري أبطال أوروبا

رياضية

برشلونة يتفق مع مهاجم جديد

اخبار مصر

عبورقافلة صندوق تحيا مصر منفذ رفح البري حاملة مساعدات لقطاع غزة .. صور

رياضية

منتخب العراق يفقد أحد مدافعيه أمام كمبوديا