شاهد.. أبناء نادية العراقية يحيون ذكرى ميلادها بطريقة مؤثرة

المستقلة/- منى شعلان/ احتفل أبناء الفنانة الراحلة نادية العراقية ذكرى عيد ميلادها من خلال نشر مقطع فيديو يحمل صور ولقطات لها من حياتها وأعمالها.

ونشرت مي محروس ابنة نادية العراقية الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك وكتبت:”ماما اول عيد ميلاد ليكي متبقيش جنبنا ومعانا أكيد انتي دلوقتي في الجنة ومبسوطة مع الملائكة وتيته وجدو وأخواتك.. كان نفسي اقولك كل سنة وانتي طيبة و ابوسك واحضنك واعملك مساچ زي ما كنتي بتحبي”.

وتابعت مي: “والله يا ماما انا مش مستوعبة إنك خلاص مشيتي وسبتينا من غيرك اتكسرنا من غيرك يا أمي انا فعلاً مش قادرة اعيش من غيرك انا عايزاكي وعايزة اشوفك بس عارفة انه مينفعش لأنك عند ربنا الرحمن الرحيم واكيد مبسوطة”.

وواصلت: “شكراً يا ماما على كل لحظه عشتيها لنا وعلى كل لحظة ضحكتينا وطبطبتك علينا انا بحبك اوي بجد يا روحي.. دايماً كنتي بتحمينا وحتى لما مشيتي بتحمينا.. انا بحس بيكي حواليا وبحس انك بتطبطبي علينا الحمدلله ربنا مصبرنا بس احنا موجوعين اوي يا ماما محدش فينا مستوعب احنا حاسين انك مسافرة زي كل مرة وراجعة تاني وسطنا”.

واختتمت ابنة الفنانة نادية العراقية: “عمري ما كنت اتخيل اني هكتب كده ولا اني هحس الاحساس الصعب ده كنت دايماً واثقة انك هتفضلي عايشة وربنا هيفتكرني قبلك بس ربنا أراد حاجة تانية.. الحمدلله ماما الله يرحمك ويكرمك بجنته وسامحيني على أي حاجة كل سنة جاية وانتي في الجنة وبين ايدين ربنا.. بحبك وتعاليلي في الحلم اشوفك’.

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية صباح الأحد الماضي متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا والذي عانت منه أسبوعين فقط حيث أعلنت في 30 أبريل إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا لتدهور حالتها الصحية في أقل من أسبوع وتم نقلها إلى العناية المركزة بعد نقص كبير في نسبة الأكسجين لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى عن عمر يناهز 58 عاما.