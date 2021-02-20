شابة تقدم على الانتحار شنقاً بسبب “مشاكل عائلية”

المستقلة /… أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة الانبار غربي العراق بأن شابة اقدمت على الانتحار شنقاً بسبب “مشاكل عائلية”.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم إن “شابة من سكنة حي الأندلس في قضاء الفلوجة شرقي الانبار، تبلغ من العمر 20 عاماً أقدمت، فجر اليوم، على الانتحار شنقاً”، مشيراً إلى “نقل جثتها الى دائرة الطب العدلي”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية فتحت تحقيقاَ في ملابسات الحادث”، موضحاً أن “التحقيقات الاولية اظهرت أن الشابة قد انتحرت بعد مشاكل مع زوجها بسبب الوضع المادي المزري”.(النهاية)