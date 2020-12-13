سيميوني يكشف سبب خسارة ديربي مدريد

(المستقلة) كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بارتكاب أخطاء في التحضير لمواجهة الديربي أمام ريال مدريد، والتي خسرها فريقه بثنائية نظيفة.

وقال سيميوني في تصريحات بعد اللقاء: “لم نبدأ المباراة بشكل جيد، والريال سيطر على اللعب وتمركز لاعبيه كان أفضل، لم نقدم بتدوير الكرة بين لاعبينا كما حدث في مباريات سابقة، واستقبلنا هدفا كان مهما في أحداث المباراة لأنه منحهم الراحة والهدوء”.

وأضاف: “وجدنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول، ثم جاءت فرصة توماس ليمار في الشوط الثاني، ولكننا أهدرناها، المباراة كانت مختلفة، ولكن الهدف الثاني أخرجنا تماما منها، يجب علينا مواصلة العمل للتحسن”.

وتطرق سيميوني للحديث عن الأسباب التي دفعته لاستبدال النجم البرتغالي جواو فيليكس قبل نصف ساعة من النهاية، وهو القرار الذي تسبب في غضب اللاعب.

وقال في هذا الصدد: “هذه كانت نظرتي للمباراة، كنت أبحث عن لاعبين أكثر حيوية في الأمام، وعن جهد أكبر في وسط الملعب لامتلاك الكرة”.

وأتم:” المباراة ذهبت في اتجاه الريال، وكنا نريد المنافسة بشكل أفضل، ما يحزنني هو أننا لم نتمكن من إيجاد طريق الشباك لتقليص الفارق”.