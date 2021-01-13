سيف نبيل يتبرع بعوائد حفله في تركيا للمتضررين من فيروس كورونا

سيف نبيل يتبرع بعوائد حفله في تركيا للمتضررين من فيروس كورونا

المستقلة … أقام الفنان العراقي سيف نبيل حفله في تركيا نهاية العام الماضي 2020 وتحديداً في مدينة يلوا التركية الساحلية وسط استقبال واسع وكبير له من جمهوره ومحبيه في المدينة التركية يلوا.

يذكر أن الحفل تم اقامته في فندق التيرما ستي بمدينة يلوا التركية وبرعاية رجل الاعمال و المستثمر التركي نواف عبدالقادر، حيث حضر الحفل اكثر من 1200 شخص.

و أضاف راعي الحفل نواف عبدالقادر، أن الحفل الخيري مع الفنان العراقي سيف نبيل تم اقامته لجمع التبرعات من خلال عوائد الحفل للعوائل المتضررة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتعتبر هذه بادرة حسنة يقوم بها المستثمر ورجال الاعمال التركي نواف عبدالقادر مؤخراً بالتعاون مع العديد من الفنانين لاحياء حفلات للتبرع بعوائدها لعوائل المتضررين.

وعن الحفل نشر سيف نبيل فيديو له اثناء استقباله من المطار من قِبل مجموعة كبيرة من معجبيه ومحبيه.