سيف نبيل يتبرع بعوائد حفله في تركيا للمتضررين من فيروس كورونا

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة … أقام الفنان العراقي سيف نبيل حفله في تركيا نهاية العام الماضي 2020 وتحديداً في مدينة يلوا التركية الساحلية وسط استقبال واسع وكبير له من جمهوره ومحبيه في المدينة التركية يلوا.

يذكر أن الحفل تم اقامته في فندق التيرما ستي بمدينة يلوا التركية وبرعاية رجل الاعمال و المستثمر التركي نواف عبدالقادر، حيث حضر الحفل اكثر من 1200 شخص.

و أضاف راعي الحفل نواف عبدالقادر، أن الحفل الخيري مع الفنان العراقي سيف نبيل تم اقامته لجمع التبرعات من خلال عوائد الحفل للعوائل المتضررة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتعتبر هذه بادرة حسنة يقوم بها المستثمر ورجال الاعمال التركي نواف عبدالقادر مؤخراً بالتعاون مع العديد من الفنانين لاحياء حفلات للتبرع بعوائدها لعوائل المتضررين.

وعن الحفل نشر سيف نبيل فيديو له اثناء استقباله من المطار من قِبل مجموعة كبيرة من معجبيه ومحبيه.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شروط خاصة لحضور حفل عمرو دياب في دبي

ثقافة وفنون

سيف نبيل يتبرع بعوائد حفله في تركيا للمتضررين من فيروس كورونا

اخر الاخبار

ارتفاع السيولة الفائضة بالمركزي الأردني بنحو 21 مليون دينار

اخر الاخبار

ارتفاع طفيف لمؤشرات بورصة العراق

اخر الاخبار

برنامج جديد لمتابعة المشاريع الاستثمارية في العراق

اخر الاخبار

انفجار طائرة عسكرية سودانية تحمل أسلحة

اخبار مصر

مصر ..أمين عام مجلس النواب يتقدم باستقالته لرئيس البرلمان الجديد

اخبار مصر

مصر ..أمين عام مجلس النواب يتقدم باستقالته لرئيس البرلمان الجديد

اخر الاخبار

السفارة الفرنسية في بغداد : نتابع بـ قلق أحداث الناصرية

اخر الاخبار

رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة إلى الشيخ نواف

اخر الاخبار

الاستخبارات : تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه في بغداد

اخر الاخبار

تطبيق جديد قد يتعرف على كورونا في 60 ثانية فقط

اخر الاخبار

موقع يوتيوب يعلق قناة ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه

اخر الاخبار

الصدر يحذر من تأجيل الانتخابات المبكرة و يدعو الكاظمي الى محاسبة الفاسدين

اخبار العراق

الكاظمي : إنشاء جسر مشاة لأهالي القرى الثماني في الديوانية

اخبار العراق

الصناعة : توقف 83 معملا ومصنعا عن العمل

اخر الاخبار

معلومات حساسة.. تحذير هام وخطير لـ الأمن السيبراني السعودي