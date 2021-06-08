سياسي يطالب الصحة بتفعيل دورها الرقابي للحد من ارتفاع أجور الأطباء واسعار الدواء

المستقلة /- طالب السياسي المستقل ثائر منير الزبيدي وزارة الصحة وجهاتها الرقابية بتفعيل دورها للحد من ارتفاع أجور الأطباء واسعار الدواء.

وقال في بيان صحفي ان : وزارة الصحة وجهاتها الرقابية تركت ومنذ فترة ليست بالقصيرة متابعة الارتفاع المستمر لاجور الاطباء واسعار الادوية التي باتت هما جديدا على ابناء الشعب بشكل عام .

واضاف الزبيدي انه لايمكن القبول بالصمت الحكومي على هذا الارتفاع الذي ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية بالتكاتف الاجتماعي عند نسبة ليست بالقليلة من الاطباء واصحاب الصيدليات والمختبرات التحليلية وغيرها.

ودعا الى تفعيل وزارة الصحة والجهات المرتبطة لدورها في الحد من هذا الجشع عبر وضع تسعيرة محددة للاطباء و حسب درجاتهم مع الرقابة المستمرة لاسعار المذاخر والصيدليات.

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