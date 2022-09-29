سياسي يطالب استبدال الاسماء العربية والاسلامية في مصر بأسماء فرعونية

سياسي يطالب استبدال الاسماء العربية والاسلامية في مصر بأسماء فرعونية

المستقلة/- طالب المتحدث الرسمي لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية والباحث السياسي زيدان القنائى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بإصدار قرار بإزالة كافة الاسماء العربية والاسلامية من واجهات المدارس والمنشآت والمؤسسات بمصر واستبدالها بأسماء فرعونية لربط المصريين بالهوية المصرية.

ووصف القنائي ازالة الاسماء العربية والاسلامية من واجهات المدارس والمساجد وكافة المؤسسات بمصر بأنه للحفاظ على الهوية المصرية الفرعونية القديمة والتي تم تدميرها (حسب قوله)

وطالب بتدريس التاريخ الفرعونى والحضارة الفرعونية القديمة كمواد إجبارية بالمدارس والجامعات للحفاظ على الهوية المصرية الفرعونية

وانتقدت المنظمة المناهج التعليمية التى تتجاهل الهوية المصرية والتاريخ المصرى القديم داعية لوضع الرموز الفرعونية والاسماء الفرعونية بواجهات المدارس والمؤسسات بمصر كافة.