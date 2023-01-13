سياسي مستقل يوجه نصيحة لرئيس الوزراء العراقي

المستقلة / متابعة /- وجه المحلل والسياسي المستقل سمير عبيد نصيحة غير مباشرة الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تخص كيفية التعامل مع الامريكان والعالم الغربي .

وقال عبيد في تغريدة نشرها على موقع “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم الجمعة ، اذا كنت تريد ، وهو يقصد رئيس الوزراء العراقي ، التنسيق مع المانيا واذا كنت تريد التنسيق مع فرنسا ، واذا اردت تسهيل اي ملف بالاتفاق مع دولة معينة ، عليك ان تنسق مع الامريكان اولا لانهم الحكام الحقيقيين في العراق .

وشدد السياسي المستقل في تغريدته ، على ان الرئيس الامريكي جو بايدن قربّها للعراقيين وجعل السفيرة الينا رومانسكي بدرجة وزير ، فأصبحت بمثابة المس بيل الجديدة او بول بريمر .

وختم عبيد تغريدته بارفاق صورة للسفيرة الامريكية في العراق .

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد كشف الأربعاء، أن زيارته الرسمية إلى ألمانيا تعد تأكيداً على قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وبرلين.

وأوضح “تعتبر الخبرة الألمانية ذات فائدة كبيرة لنا في دعم هيئة النزاهة وتطوير الإجراءات والاستراتيجيات والسياسات لمكافحة الفساد”

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