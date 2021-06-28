سويسرا تطرد فرنسا من يورو 2020

المستقلة/- حققت سويسرا مفاجأة مدوية بإقصائها فرنسا من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020” بعد فوزها بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وافتتح المنتخب السويسري باب التسجل عن طريق نجمه هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة الـ15، وأضاع زميله ريكاردو رودريجيز فرصة ذهبية لتعزيز التقدم في الدقيقة الـ55 بإهداره ركلة جزاء تصدى لها ببراعة حارس “الديوك” هوجو لوريس.

وبعدها بدقيقتين، انتفض المنتخب الفرنسي وقلب النتيجة رأسا على عقب بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كريم بنزيما “هدفين” في الدقيقتين 57 و59 وبول بوجبا في الدقيقة الـ75.

وعاد السويسري سيفيروفيتش للتسجيل وقلص الفارق في الدقيقة 81، قبل أن يقتنص زميله ماريو جافرانوفيتش هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، ليلجأ المنتخبان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب السويسري بنتيجة 5-4 بعد أن أضاع النجم الفرنسي كيليان مبابي ركلة الجزاء الخامسة لمنتخب “الديوك”.

وسيواجه المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب مدينة بطرسبورج المونديالي في الـ2 من يوليو/تموز المقبل، المنتخب الإسباني الفائز بدوره في وقت سابق على نظيره الكرواتي بنتيجة 5-3 بعد التمديد، عقب تعادلهما في الوقت الأصلي بنتيجة 3-3.

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