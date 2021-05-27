سومو: الشركات النفطية الهندية كانت الاكثر شراءً للنفط العراقي خلال نيسان الماضي

المستقلة /- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، ان الشركات النفطية الهندية كانت الاكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت سومو في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي اليوم:” ان الشركات الهندية كانت الاكثر عدداً من بين الشركات العالمية الاخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 8 شركات من اصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان”.

واضافت:” ان الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والامريكية، بواقع 3 شركات لكل منهما، ومن ثم روسيا وايطاليا بواقع شركتين لكل منهما”.

وتابعت:” ان البقية توزعت على شركات بريطانية ويونانية وماليزية وفرنسية وهولندية –بريطانية ومصرية واسبانية وتركية بواقع شركة واحدة لكل منها”.

وأشارت سومو إلى:” أنها تعتمد في بيعها النفط العراقي على المعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً”، مبينةً” أن ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة بهارات الهندية، واكسون موبيل الامريكية، وبي بي البريطانية، وساراس الايطالية, وتوبراس التركية”.