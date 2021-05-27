سومو: الشركات النفطية الهندية كانت الاكثر شراءً للنفط العراقي خلال نيسان الماضي

المستقلة /- اعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو، ان الشركات النفطية الهندية كانت الاكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر نيسان الماضي.

وذكرت سومو في احصائية نشرتها على موقعها الرسمي اليوم:” ان الشركات الهندية كانت الاكثر عدداً من بين الشركات العالمية الاخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 8 شركات من اصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر نيسان”.

واضافت:” ان الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، ومن ثم الشركات الكورية الجنوبية والامريكية، بواقع 3 شركات لكل منهما، ومن ثم روسيا وايطاليا بواقع شركتين لكل منهما”.

وتابعت:” ان البقية توزعت على شركات بريطانية ويونانية وماليزية وفرنسية وهولندية –بريطانية ومصرية واسبانية وتركية بواقع شركة واحدة لكل منها”.

وأشارت سومو إلى:” أنها تعتمد في بيعها النفط العراقي على المعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً”، مبينةً” أن ابرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة بهارات الهندية، واكسون موبيل الامريكية، وبي بي البريطانية، وساراس الايطالية, وتوبراس التركية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

المعلق الجزائري حفيظ دراجي يثير تفاعل العراقيين بتغريدة عن تظاهرات 25 آيار

اخر الاخبار

سومو: الشركات النفطية الهندية كانت الاكثر شراءً للنفط العراقي خلال نيسان الماضي

اخر الاخبار

استمرار غلق المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد و انتشار أمني كثيف

اخبار العراق

العراق على موعد مع أجواء شديدة الحارة والغليان في هذا الموعد

امنية

الداخلية : الإطاحة بعصابة لسرقة السيارات بطريقة جديدة في العاصمة بغداد

اخبار العراق

الصحة تعلن عن إصدار أوامر تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية للعام الدراسي 2019/2020

اخر الاخبار

الحكومة الأردنية تقر اجراءات جديدة للقادمين الى المملكة

اخر الاخبار

الحكومة الأردنية تقر اجراءات جديدة للقادمين الى المملكة

اخر الاخبار

مستشار رئيس الوزراء يرد على ’فكرة’ تأجيل الانتخابات ويتوقع استجابة أممية لمراقبتها

اخر الاخبار

النفط يتراجع مع التخوف من البراميل الايرانية

اخر الاخبار

الرافدين : رفع رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي

اخر الاخبار

اللوكيميا.. أعراضه وأنواعه وطرق التشخيص والعلاج

اخر الاخبار

بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في سوريا

رياضية

فياريال يتوج بطلا للدوري الأوروبي على حساب يونايتد

اخر الاخبار

تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية فاطمة الكاشف بعد إصابتها بكورونا

اخر الاخبار

وفاة الفنان العراقي محمد ناجي بعد إصابته بسكتة قلبية

رياضية

بوسكيتس يعرقل خطط برشلونة