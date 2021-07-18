سوريا.. السيطرة على حرائق في الأراضي الزراعية بمحافظة اللاذقية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أخمدت فرق فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الحراج في مديرية الزراعة والدفاع المدني حريقا شب في الأراضي الزراعية بين قريتي الخلالة وفديو بريف اللاذقية أتى على عشرات الدونمات.

وأوضح قائد فوج إطفاء اللاذقية الرائد مهند جعفر، أن “خمس آليات من الفوج والحراج والدفاع المدني شاركت في السيطرة على الحريق ومنع تمدده باتجاه المناطق المحيطة”.

وأضاف: “الآليات تعمل حاليا على تبريد الحريق لمنع اشتعاله من جديد”، ومبينا أن “الأضرار اقتصرت على الماديات”.

من جهته، أشار رئيس مجلس بلدية “الشير”، مازن دويبة، إلى أن “الحريق أتى على مساحة تقدر بـ15 دونما مزروعة بأشجار الزيتون وبعض أشجار الحمضيات إضافة إلى أنواع من الدغليات والأعشاب”.

وذكرت مصادر إعلامية سورية، أن “مساحة الأراضي المتضررة من الحريق تجاوزت الـ20 دونما”.

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