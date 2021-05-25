سواريز يجدد هجومه على كومان

المستقلة/- فتح لويس سواريز، هداف أتلتيكو مدريد الإسباني، النار على الهولندي رونالد كومان، مدرب فريقه السابق برشلونة.

إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو استغنت عن سواريز في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو، ليقود الأتلتي للقب الدوري الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، عبر 21 هدفا سجلها على مدار المسابقة.

رحيل سواريز جاء بعد فترة قصيرة من تعيين كومان مديرا فنيا لبرشلونة، غير أن المدرب الهولندي أكد في وسائل الإعلام أنه ليس المسؤول عن قرار الإطاحة باللاعب الأوروجواياني من الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن الإدارة هي التي اتخذت هذا القرار.

سواريز هاجم كومان في تصريحات لراديو “إيل بارتيدازو دي كوب” الإسباني، حيث قال: “كومان أخبرني أنني لست ضمن خططه، ثم قال إنني قد أعود لخططه وسيعتمد علي ضد فياريال، ثم رأيت شخصا ليس لديه أي شخصية، لم تكن لديه الجرأة ليخبرني أنه لا يحتاجني، القرار جاء من الإدارة”.

وعما إذا كان قد تلقى أي تهنئة على التتويج بلقب الدوري من إدارة برشلونة السابقة برئاسة بارتوميو أو أي من الأعضاء، قال: “لم يهنئني أي شخص، ولكني أرسلت لهم صورة”، في إشارة إلى السخرية منهم عقب رحيله.

وعن إدارة النادي السابقة، كشف هداف الأتلتي أنها كانت تستغله لإقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان بالبقاء، ثم تخلت عنه عبر وسائل الإعلام دون إخباره بذلك.