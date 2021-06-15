سمية الخشاب توضح حقيقة ارتباطها بـ عمر كمال

المستقلة/- منى شعلان/ أوضحت الفنانة المصرية سمية الخشاب، حقيقة الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول ارتباطها بمطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال ، بعد تعاونهما لأول مرة من خلال أغنية “أوعدك”.

حيث نفت الفنانة المصرية تلك الشائعات من خلال تصريحات صحفية، حيث قالت: “عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية، بس كل حد اشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب”.

وأضافت: “ورأيي إن رده على المذيع حينما سأله كان عفويا قائلًا إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها، وأتعجب مع كل عمل جديد اما يقال انني اتخانقت مع البطل أو أنني أعيش قصة حب وحنتجوز، يارب دائمًا يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله”.

وفى السياق ذاته حققت أغنية “أوعدك” للفنانة سمية الخشاب والفنان عمر كمال مشاهدات عالية تخطت 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك في أقل من أسبوع على طرحها، والأغنية من كلمات وألحان أحمد سوسة، وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج نهال نبيل.

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مسلسل “موسى” الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج محمد سلامة.