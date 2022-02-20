سمية الخشاب تعلق على واقعة الاسماعيلية : مجتمع ذكوري بحت

المستقلة /- علّقت الفنانة سمية الخشاب، على واقعة اعتداء عريس الإسماعيلية على زوجته قبل دقائق من حفل زفافهما، ثم استكمال مراسم الزفاف، ودفعها للظهور برفقة عريسها عبر مقطع فيديو أشارت فيه إلى “انتهاء الأزمة” بالصلح، وقالت الخشاب أن الواقعة بكل تفاصيلها تعكس ذكورية المجتمع وكيف يتسامح بسهولة مع إهانة المرأة.

وكتبت سمية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: ‏أنا زهقت أوي مجتمع ذكوري بحت وإهانة المرأة بقت حاجة عادية ويمكن تكون حق مكتسب كمان للراجل واحنا مش واخدين بالنا.. والمفروض أنها تسكت وتداري وتعدي عشان كلام الناس والفضايح والمجتمع اللي مبيسبش حد في حاله والذي منه، الفاتحة علي الجهل والتخلف والـ”لا إنسانية” عروسة الإسماعيلية”.

وتابعت: المفروض يبقي في مادة تتدرس في المدارس والجامعات خصوصا للبنات اسمها ” كيفية الدفاع عن النفس” وتكون بتعلم الناس وخصوصا البنات ازاي يدافعوا عن نفسهم قدام الحيوانات البشرية اللي كترو أوي اليومين دول.

وواصلت التعبير عن غضبها بتغريدة ثالثة قالت فيها: اي راجل همجي جاهل لازم يعرف انه احترامه للانثي من احترامه لنفسه، يا اما بقي يروح يعيش مع الحيوانات ويطبق قانون الغابه وساعتها يبقي علي الرجوله والانسانيه السلام… سلام يا “راجل”.

اللافت أن أغلب التعليقات اعتبرت ردة فعل سمية الخشاب بسبب تعرضها سابقا للضرب من زوجها الأخير المطرب الشعبي أحمد سعد، وتسببه في دخولها المستشفى بحالة طارئة واستئصال الطحال، وأكد بعض متابعيها أن سمية لا تريد تكرار التجربة المؤلمة مع نساء أخريات.

يذكر أن هاشتاق “عروس الإسماعيلية” تصدر ترند الأكثر بحثا في مصر، بعد تداول مقطع فيديو لعروس تتعرض للضرب المبرح على يد عريسها أمام “الكوافير” بسبب مشاحنة بسيطة بينها وبين شقيقته، وتم إجبار العروس على ركوب السيارة، وتردد لجوء العروس لتحرير بلاغ بهذا التعدي في قسم الشرطة، إلا أنها تنازلت بعد ذلك سريعا عن هذا المحضر وعادت بعد ذلك إلى أحضان عريسها وكأن شيئا لم يحدث، وخرجت بعدها لتؤكد دهشتها من تضخيم مواقع التواصل الاجتماعي للأزمة.