سلطنة عمان تدعو المواطنين والمقيمين لعدم السفر حاليا لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله / طالبت السلطات العُمانية مواطنيها والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية.

وقد نقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة في السلطنة دعوتها ”المواطنين والمقيمين إلى عدم السفر إلا للضرورة القصوى خلال الفترة الحالية خاصة مع ظهور سلالات جديدة ومتحورة لفيروس كورونا”.

يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في عُمان وصل إلى 139362 والوفيات ارتفع لـ1552 منذ بدء تفشي الوباء في السلطنة في شباط/فبراير الماضي.

من جهة أخرى، نفت الجهات الرسمية في السلطنة ما يشاع عن إغلاق محافظة مسقط والمؤسسات التعليمية.

وورد في بيان أنه ”لا صحة لما يتم تداوله حول وجود قرارات صادرة من اللجنة العليا تتعلق بإغلاق محافظة مسقط وتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية“.

وكانت بعض الجهات والأفراد تداولت أنباء نقلا عن اللجنة العليا عن إغلاق محافظة مسقط، عبر حسابات واتساب، وهو ما تم نفيه رسميا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن