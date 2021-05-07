سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة بسبب كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/تبدأ السلطات العمانية اليوم الجمعة، تنفيذ قرارات حظر استقبال المسافرين من 14 دولة، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في سلطنة عمان، تمديد تعليق دخول القادمين من 14 دولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن الدول المحظورة هي: “السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، بالإضافة إلى المارين من تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لدخولهم سلطنة عمان.

كما أضافت مصر والفلبين إلى قائمة الدول المحظورة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفي بيان لشركة “مصر للطيران” وجهت بأنه سيتم حظر دخول المسافرين من مصر إلى سلطنة عمان اعتبارا من اليوم، حتى إشعار آخر، باستثناء المواطنين العمانيين والدبلوماسيين والعاملين في مجال الصحة، وفقا للإجراءات المقررة من اللجنة العليا لمكافحة كورونا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تسريب قميص ميلان الجديد

رياضية

محرز يتلقى مكافأة على تألقه أمام باريس

اخبار العراق

هوشيار عبدالله يطالب بارزاني بإصدار عفو خاص عن ناشطي دهوك

اخر الاخبار

لبنان.. إحباط تهريب 60 كلغ من الحشيش عبر مطاربيروت الدولى

اخبار العراق

تنصيب المطران مار اثنايوس نيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي

اخر الاخبار

سلطنة عمان تبدأ حظر استقبال مواطني 14 دولة بسبب كورونا

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

بسبب مخدر.. مصري يذبح زوجته وأبناءه الخمسة

اخر الاخبار

تونس تفرض إغلاقا شاملا لمدة اسبوع لمواجهة كورونا

رياضية

وكيل جاريث بيل يفتح النار على مورينيو

اخبار مصر

الداخلية المصرية تكشف حقيقة التصميمات الجديدة لبطاقات الرقم القومي وجوازات السفر

اخر الاخبار

وزارة المياه والري: وضع الأردن المائي سيكون حرجا وصعبا فى هذه الحالة

اخر الاخبار

أستاذ صحة عامة يكشف موعد وصول مصر إلى ذروة الموجة الثالثة

اخر الاخبار

آخر جمعة في رمضان .. سبب تسميتها بـ اليتيمة وحقيقة شفاء الأمراض فيها

اخر الاخبار

منظمة فضائية أمريكية تتوقع سقوط “الصاروخ الصيني التائه” فوق دولة عربية

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني: يمكننا تدمير إسرائيل خلال 24 ساعة

اخر الاخبار

بيان عاجل من الصين حول صاروخها التائه ومخاطر سقوطه