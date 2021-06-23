سقوط عشرات القتلى في ضربة جوية بإقليم تيجراي الإثيوبي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت شاهدة ومسؤول بالقطاع الطبي لرويترز، اليوم الأربعاء، إن ضربة جوية قتلت العشرات في بلدة تاجوجون في إقليم تيجراي بإثيوبيا، بعد يوم من قول سكان، إن قتالا جديدا اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

وأصابت الضربة سوقا في نحو الساعة الواحدة ظهرا أمس الثلاثاء، بحسب امرأة قالت، إن زوجها وابنتها التي تبلغ من العمر عامين أصيبا في الضربة.

وقالت ”لم نر الطائرة لكن سمعنا صوتا… عندما وقع الانفجار فر الجميع، وبعد مرور بعض الوقت عدنا وحاولنا انتشال المصابين“.

ونقل مسؤول طبي عن شهود، وأول من وصل إلى المكان من خدمات الطوارئ، إن العشرات قتلوا.

ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي، الكولونيل جيتنيت أداني أو ينف، الواقعة. وقال إن الضربات الجوية تكتيك عسكري شائع، وإن القوات لا تستهدف المدنيين.

وقال 3 آخرون من العاملين في قطاع الصحة لرويترز، إن الجيش الإثيوبي يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وقال أحدهم، إن نحو 20 من العاملين في قطاع الصحة حاولوا الوصول إلى المصابين في 6 سيارات إسعاف، لكن الجنود أوقفوهم عند نقطة تفتيش.

وأضاف ”قالوا لنا إنه لا يمكننا الذهاب إلى توبوجا. بقينا في نقطة التفتيش لأكثر من ساعة نحاول التفاوض، كان معنا خطاب من مكتب الصحة وعرضناه عليهم. لكنهم قالوا إنهم ينفذون الأوامر“.

ونفى جيتنيت منع الجيش لسيارات الإسعاف.

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