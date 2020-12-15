سفير العراق في الاردن يحضر حفل تخرج دورة تدريب القوات الخاصة العراقية

المستقلة / سرى جياد/حضر سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنية الهاشميّة حيدر العذاري، حفل تخرج دورة تدريب للقوات الخاصة العراقية في مركز الملك عبد الله الثاني في عمان، يرافقه الملحق العسكري العميد الركن ليث عبد الستار.

وقال العذاري في كلمة ألقاها خلال الحفل إن التدريب الذي تلقاه 76 مقاتلاً عراقياً ضباطاً وجنوداً يأتي ضمن سلسلة دورات في إطار التعاون والتنسيق الأمني بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأضاف أن هذا النوع من الدورات تهدف الى تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة العراقية، ومن شأنها أن تساهم في دعم جهود مكافحة الارهاب والقضاء على فلول عصابات “داعش” .