سعودي يُطلق النار على مصريين اثنين ويقتل أحدهما ..صور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أطلق مواطن سعودي، اليوم الجمعة، النار على مصريين اثنين من محافظة المنيا، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الثاني بإصابات خطيرة.

وكشف محمود شكل، الناشط في شؤون المصريين بالخارج، تفاصيل الحادثة؛ وقال إن ”مواطنا سعوديا أطلق الرصاص الحي على شابين من محافظة المنيا مركز مغاغة من قرية أولاد الشيخ وتم نقلهما للعناية المركزة“.

قد تكون صورة لـ ‏‏‏شخص أو أكثر‏، ‏‏أشخاص يقفون‏، ‏طريق‏‏‏ و‏شجرة‏‏

وأشار إلى ”وفاة عشري محمد حسن، بعد أن أطلق عليه خمسة أعيرة نارية اخترقت جسده، فور وصوله المستشفى“.

وأضاف ”شكل“، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن ”المصري الثاني حسين سامي محمد حسن، أدخل المستشفى بحالة حرجة للغاية، بعد أن أصيب بثلاث طلقات من سلاح ناري عيار 9 مم وهروب القاتل من موقع الحادث“.

قد تكون صورة لـ ‏نص‏

ولفت إلى أن رجال البحث الجنائي وقوات الأمن السعودي ألقت القبض على الجاني عقب فراره.

قد تكون صورة لـ ‏‏شخص واحد‏ و‏نص مفاده '‏مواطن سعودي يطلق الرصاص الحي علي اثنين من محافظة المنيا Sweet Selfie‏'‏‏

وأضاف بأن ”التقرير الطبي يؤكد ما تم نشرة إصابة المصري ابن محافظة المنيا مركز مغاغة عشري محمد حسن، بخمس طلقات نارية أنهت حياته.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وجارٍ مطاردة القاتل بالعاصمة الرياض“.

 

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