سعودي يوثق مقطع فيديو يثير الغضب والإستياء الشعبي

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات الإخبارية في السعودية، مقطع فيديو تم انتشاره بشكل مكثف يظهر قيام عامل نظافة بالتسول بطريقة “مبتكرة”، رغم ان التسول محظور في المملكة بكافة أشكاله.

حيث يقوم عامل النظافة برمي النفايات عند الإشارة عندما تكون خضراء، ليعود ويجمعها بعد توقف السيارات للإشارة الحمراء، ويحاول إظهار التعب وهو يمسح جبينه من العرق بالقرب من السيارات ليستعطف قائدي المركبات، بحسب موثق الفيديو.

وأشارت صحيفة “سبق”، ان هذه الظاهرة وتزايدها، تسببت بإستياء العديد من رواد مواقع التواصل، لافتين إلى أن الأمر شائع في معظم المناطق، خصوصا عند الإشارات، بينما أشار بعض النشطاء في تعليق له أن بعض عمال النظافة قد يدفعون لمديرهم في الشركة والمسؤول عن توزيع العمال ليضعه في سوق أو عند إشارة.

وكانت قد أوضحت النيابة العامة السعودية العقوبات المقررة بحق ممارسي التسول بكافة صوره وأشكاله، وأشارت إلى أن كل ما مارس التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال (حوالى 13 ألف دولار أميركي).