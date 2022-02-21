سعر ومواصفات أرخص سيارة في مصر موديل 2022

المستقلة /- تعتبر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 واحدة من اشهر الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تمتلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب سعر مناسب لدى البعض، والذي يجعلها تتصدر قائمة الارخص سعرًا محليًا.

الاداء الفني للسيارة سوزوكي التو موديل 2022

تحتوي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 على محرك 800 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي “مانيوال” خماسي النقلات، بينما يضخ محرك السيارة قوة قدرها 47 حصانا، وعزم دوران يبلغ 68 نيوتن/متر، مما يمنحها القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم في فترة زمنية تقدر بـ 20 ثانية.

تجهيزات السيارة سوزوكي التو موديل 2022

وحصلت السيارة سوزوكي التو موديل 2022 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، مع وجود برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالمكابح، بالاضافة إلى خاصية مانع السرقة، وقفل مركزي مع نوافذ كهربائية التحكم، ومكيف هواء.

وتضم السيارة سوزوكي التو موديل 2022 عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، بينما ترتكز على جنوط 13 بوصة، وبطول كلي يبلغ 3430 مم، و 1490 مم للعرض، مع ارتفاع يقدر بـ 1475 مم، ومساحة تخزين تستعب لـ 180 لتر.

وتتوسط مقدمة السيارة سوزوكي التو موديل 2022 شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح حادة المظهر هالوجين، واشارات جانبية عبر الرفارف الامامية، ومفهوم رباعي الابواب.

أسعار السيارة سوزوكي التو موديل 2022 داخل السوق المصري

ويبلغ سعر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 124.900 جنيه.