سعر صرف اليورو في الاسواق العراقية ليوم الاربعاء 28/10/2020
المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء، (28 تشرين الأول 2020) بحسب رصد مختصين.
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 125,500
سعر شراء الدولار 124,500
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
اليورو : 100 يورو 117,85 دولار
الأسترليني : 100 باوند 130,50 دولار
الليرة التركية : 100 دولار 820,40 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1909,80$
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 41,00 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 38,32 دولار
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